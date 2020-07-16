無色覺醒》王丰：政論談話節目當道！台灣名嘴世界奇觀！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第675集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「政論談話節目當道！台灣名嘴世界奇觀！」

台灣談話性節目或政論性節目，是1990年代「有線電視」新聞台興起後的低成本節目製作型態。在台灣民粹激化之下，政論節目大行其道，甚或配合選舉週期及節奏，過度激化群眾情緒，導引社會民意風向。

上古至今，無所不知無所不能？台灣名嘴古今奇才？台灣特有的政論名嘴文化，無所不知、。台灣政論名嘴被人嘲諷從外太空可以講到別人家的緋聞八卦。各新聞台所開闢的兩小時或一小時之政論談話節目，竟然有名嘴可以從美軍到解放軍的大國武器大觀，幾分鐘之間轉題變成公共水利專家，高談闊論大陸三峽大壩水利工程。再過幾分鐘又可以談中印邊界打架武力衝突。

台灣談話性或政論性節目特性：

一．煽動性高。政論節目蒙上色彩！煽動情緒超乎理性？

二．情緒多於理性。政論節目血脈賁張！鼓動民粹禍害社會？

三．知識含量低。節目知識含金量低！談話節目水平不一？

四．爭議性高。節目內容驗證性低！誤導觀眾時有所聞？

五．可驗證性低。節目內容未經查證？訊息資料不符事實？

政論節目社會亂源？偏見內容爭議不斷？台灣名嘴們太厲害了，無所不讀、無不精通。請問知識含金量多少，內容準確度多高？給社會帶來的是偏見？是謬誤？是誤解衝突加劇？舉例說三峽大霸結構體，牆壁厚度只有16.5公分，事實上住家外間牆都不止16.5公分；說大陸城市都沒有下水道，所以淹水，事實上大陸多數大城市遠自明代或者近代，就已經有下水道系統建設。

政論名嘴講到天災人禍就意識形態大放厥詞，請問對其個人有什麼好處？對我們社會有一絲一毫好處嗎？隔岸觀水幸災樂禍，是一種病態心理嗎？毫無根據胡亂批評，政論名嘴歪風當道？台灣經貿往來依存大陸，大陸逢天災水患經濟影響，台灣的經濟也不會跟著好。

政論節目討論時事問題，應給國家社會解決公共問題的建議答案。而非譁眾取寵大發謬論，更不是黨同伐異破壞和諧。應該為台灣民眾過更好的日子，營造和平的兩岸關係，兩岸關係好，台灣才會好。評論問題，解決方案，給執政者正面理性的良性建議。

政論名嘴治國形成獨特文化，卻也增加台灣社會偏見衝突。為避免激化族群對立，應拋開政治意識形態，專業評論理性分析。政論節目應該為民喉舌，追求人民過更好的日子，追求兩岸關係和平發展，追求兩岸經濟互利共榮。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！