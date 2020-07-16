剛過去的今年上半年，儘管兩岸關係形勢非常嚴峻，但兩岸雙方商品貿易表現卻出奇亮麗。據我方統計，這半年台灣對大陸出進口都顯著增長，且年增率皆冠蓋台灣對其他主要市場的貿易業績。其背後最值得探究的因素，應是大陸捍衛供應鏈及經濟融台、惠台政策發酵，而擴大吸納台產高科技中間財，同時對我方增加供銷上中下游各種物資。換言之，這半年兩岸貿易增長，動力源在陸方；且未來兩岸貿易能否持續增長，亦是「球在陸方手中」。我方宜認清這項現實，不可劃錯重點。

我財政部海關日前發布統計資料顯示，今年上半年，台灣對全球出口年增率僅有0.5％；惟其中對大陸（含香港，下同）出口年增率一枝獨秀，高達9.8.％，其可說是新冠肺炎疫情下我方總出口仍能勉力增長的支柱，也讓這半年台灣對其他主要市場的出口表現望塵莫及。如同期台灣對美、日出口年增率依序僅為4.5％和3.5％；而對歐洲、東協出口甚至皆是衰退，年增率依序為負10.4％和負4.8％。

進口方面，今年上半年，台灣自全球進口較去年同期小幅衰退0.4％；然其中自陸進口卻顯著增長8.3％，屬歷來兩岸貿易此項統計的較高水平，並拔得台灣進口主要來源地的頭籌。相較之下，這半年我自東協、日本進口增長表現次佳，年增率依序為5.9％和5.6％；而自美、歐進口則皆衰退，年增率依序是負6.8％和負3.6％。

綜觀今年上半年兩岸貿易的突出表現，堪稱為「異數」，相當出人意料。原本，今年上半年有疫情蔓延，加上美中戰略衝突劇烈，及兩岸官方「敵意螺旋」上升等負面因素，一般不看好兩岸貿易。其間兩岸經貿圈盛傳，陸方即將停用ECFA（兩岸經濟合作架構協議），反映出業界對兩岸貿易形勢的悲觀心態。惟上述兩岸貿易統計一公布，卻讓不少人有「跌破眼鏡」之感。

那麼，今年上半年兩岸貿易快速增長，究竟是來自何種因素呢？這道問題的答案，應是主要來自大陸政策面。首先是對台經濟政策，陸方迄今仍堅持「促進兩岸經濟融合發展」方針；此外，在今年上半年疫情下，陸方於5月中新發布「惠台11條」，強調幫扶台資企業復工復產等。相關對台政策部署，穩住了在陸台商及相關陸企自台採購商品的動能，也對陸方產品之拓銷台灣，發生了激勵作用。

其次，陸方在疫情下積極捍衛其供應鏈的政策，也明顯助長了兩岸貿易業務。大陸政府年初斷然以大面積封省、封城的嚴厲抗疫手法，換得3月間即讓境內供應鏈開始漸次恢復運作。接著，為應對美中科技戰升高形勢，陸方加強向台方採購以積體電路為大宗的先進資通器件，因而使台灣「電子零組件」類產品對陸出口大增（如其今年6月單月年增率即高達34.3％）；這顯示陸方相當積極運用台灣高質量中間財，來強化其高科技供應鏈，無疑是今年台灣對陸出口顯著增長的主要因素。

另值得注意的是，陸方供應鏈走出疫情陰霾後，也很可能已在無形中促進了大陸產品對台出口。可以合理研判，諸多自陸回台投資的台商，對強化後的大陸供應鏈，倚賴程度有增無已，即更需要陸產物料機件來配套，使得今年上半年台灣自陸進口增長表現相當突出。換言之，回台投資的台商，非但無法切割掉大陸供應鏈，而且必要時還得加強與其聯結；畢竟，大陸供應鏈齊全程度，是全球之最。

總的來說，今年上半年特殊形勢下兩岸貿易難得增長，主要原因係在陸方。而未來兩岸貿易能否持續增長，陸方也操主動權。譬如，大陸供應鏈一旦完成轉型升級，則陸方不排除減少採購台灣的資通器件；另外，陸方將來也有可能視兩岸關係新態勢，而考量是否對台灣產品施加銷陸限制。這些都是我方的潛在貿易風險。

對於當前兩岸貿易的底蘊，我方主政者宜有清楚認知。切莫以為「無論兩岸關係好壞，大陸都必須和台灣做生意」；明智的作法，是盡可能地緩和兩岸關係，以呵護我方廠商的大陸商機。

此外，我方主政者亦不必汲汲追求「以美國市場替代中國市場」。如此替代，拿今年上半年我對美貿易表現來檢視，可見其不切實際。更何況，當前美國外貿政策非常強調「利己」，自不會有融台、惠台政策；我方實無須對其過度傾斜。

(工商時報)