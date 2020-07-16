民進黨籍的考試委員提名人吳新興，在立法院接受詢答時，坦承「民進黨不是台獨黨」，這可以說是公開戳破了民進黨的國王新衣，接下來考驗的反而是國民黨該如何應對。

一直以來，民進黨的兩難困境是：推動台獨，國際框架不允許；不推動台獨，又會引來基本教義派「背叛」的質疑。蔡英文總統上台後，終於找到解決的方法，她一方面維持「終極統一」、「兩岸一中」的憲政體制；一方面找到機會，就與北京當局互嗆，來讓青年族群覺得民進黨是站在北京的對立面。

除了轉移獨派壓力外，「仇中」對於民進黨，還有二大好處：

第一，疫情期間，台灣越來越依賴中國大陸市場，出口占比節節升高，而能夠加深依賴大陸卻不引起社會的疑慮，就是因為民進黨有著「仇中」的形象。第二，青年先天上不喜歡「威權」，而傾向弱勢，但因為北京當局是更大的威權，民進黨只要站在北京的對立面，就能夠一方面擁有執政者的資源，一方面維持「被打壓」的弱者形象，這是在野黨討不到便宜的關鍵因素。

那麼，對岸當局又為什麼要繼續維持兩岸的經貿交流呢？那是因為民進黨看的是下一次的選舉，北京看的卻是「50年後的統一」，既然民進黨願意加深倚賴大陸市場，「仇中」只是口頭上的小打小鬧，北京何樂而不為？

而民進黨執政對北京當局的另一個好處是，紓緩了大陸內部要求民主的聲音。原本馬英九執政，台灣的民主可以說是華人社會的標竿，讓大陸的人民也羨慕，但民進黨上台之後，越來越傾向專制與獨裁，反而讓大陸人民覺得「原來民主也只是這樣」。

這樣的「民主幻滅」作用，在大陸內部穩定了共產黨的統治，也讓香港要求民主的聲音，在大陸完全不起波瀾，這是民進黨幫北京當局的最大一個忙。

那麼，既然民進黨與共產黨各取所需，國民黨又該何去何從？從「小局」看，筆者認為，國民黨再怎麼辯論，也不會出現比「有一中各表才有九二共識」更好的論述。

簡言之，如果北京當局同意各表，那麼我方就可以承認「兩岸同屬一個中國」，而這個中國我們的表述是中華民國；如果北京不給予各表的空間，那麼我們別無選擇，只能依據憲法說「兩岸同屬中華民國」，或者是將來「良制」出現後兩岸統一時的中國。至於北京接不接受「同屬中華民國」的論述，那是北京不接受「各表」之後，自己要考量的事。

但真正的「大盤」，國民黨真正的困境是：如何突破民進黨所苦心營造的「仇中」氛圍。

「仇中」讓台灣，乃至於華人社會所付出的代價是，原本馬政府所營造的兩岸框架，一方面穩定兩岸關係，一方面可以等距與其他國家交流，在貿易總額成長的同時，對陸出口占比卻持續降低。馬政府的框架，讓台灣在持續繁榮的同時，也擁有「統一與否」的選擇權，能夠用中華民國在台灣逾70年發展出來的「良制」，去逼迫著中共改革自己的制度。

而現在，民進黨的繁榮是「飲鴆止渴」式的，現在北京當局有藉口去孤立台灣，邦交國越來越少，國際組織一個一個退出，當台灣無可奈何，把所有雞蛋放在大陸市場這個籃子時，已經沒有任何談判的籌碼，注定是「被統一」的命運。

這樣的「被統一」路徑，也是北京當局樂見的，這也就是為什麼國民黨的江啟臣主席某次的感嘆，「如果北京希望國民黨勝選，為什麼每次選舉前，幫的都是民進黨？」

而國民黨要能扭轉民進黨的仇中騙局，只能寄希望於台灣人民。川普仇中，北京卻希望川普連任，因為「川普對國際多邊體制的破壞，更有利於中國大陸」；同樣地，民進黨仇中，但是對民主制度的破壞，對大陸市場的依賴，對大陸內部的「仇台」氛圍的凝聚，在在都有助於台灣的「被統一」。

國民黨必須相信台灣人民的智慧，一定能夠拆穿民進黨的仇中障眼法。有時候，一個謊言的被揭發，只是需要那第一個小朋友，「國王怎麼沒穿衣服？」那時候就是兩岸重開機的時候。

（作者為法學教授、律師）