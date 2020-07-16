2013年大三第一學期，我來到台灣台中的靜宜大學，開啟我交換生的學習生活，以前曾多次想像過這樣的場景，現在終於實現了。

高中時候迷上看台灣的綜藝，看《娛樂百分百》裡面小豬小鬼討論的台灣好吃好逛的地方，看《大學生了沒》裡面聊台灣的大學生活，我便萌生了一定要去台灣看一趟的想法，但那時大陸到台灣旅遊還沒有開放，所以我一直只是幻想去台灣的場景。高考過後的時候已經開放了跟團遊，我便毫不猶豫地把去台灣作為高考後放鬆的第一選擇。能夠來台灣有一段念書的經歷，真的非常難得且難忘。

宿舍廣播的提醒

靜宜的希嘉女宿是我住的地方。住在這裡感覺很舒服。洗漱的水龍頭很多，而且可以自助洗衣，每次二十元台幣，洗澡的地方也在宿舍的樓道。每晚十一點宿舍會廣播「各位同學晚安，寧靜時間已到，請降低音量，放輕腳步，給自己和他人一個安靜的空間。並提醒您，睡前請將門窗鎖好，謝謝。」有時還會「宿舍報告宿舍報告」來廣播一些通知。

學校的餐廳食物風格跟大陸的食堂很不一樣，三明治配奶茶，或蛋餅配豆漿，海苔卷這種在大陸被當做早餐或小吃的，卻在台灣成為很多人的午餐。點奶茶的時候會問你要去冰、少冰還是全冰，正常甜度、半糖還是無糖。台灣的飯菜口味偏淡很多，顏色比較淺，但是不知為何還是覺得很好吃。常見雞排等一些炸物，還有米血糕也很常見。

學校在山上，所以經常要上山上課，這點還挺新奇的。學校附近有個靜宜夜市，想吃台灣小吃很方便。

民國時代的氣息

台灣的街道彰顯著民國時代的氣息。從路名就能看得出來：忠孝東路、信義區、民權東路……，一個個繁體字的店鋪多而密集，滷味、豆漿店、平價牛排店、豬血糕，讓我聯想到「古早」這個字眼。走在台灣的街道上，彷彿穿越歷史，感受到兩岸源遠流長的血脈相承。

台灣最吸引人的是她的人情味。感覺在台灣沒有解決不了的難題，因為你問路人問題他們都很真心地願意幫你。而且在晚上九點十點行走在台灣街頭仍覺得很安全。有次問一個路人要怎麼去台中美術館，他帶我走了好幾百米，還說要是有安全帽就載我去了，帶我走完他就自己默默回去了。發現問路他們很愛親自帶你去。

謝謝與不好意思

最有感觸的就是他們的素質。比如，你買東西他們會跟你說謝謝，買的人也會跟賣的人說謝謝，也就是互相謝謝，我在那邊也養成了說謝謝的習慣。路上發傳單的人在你拿了他們的單子後也會謝謝你，就連你拒絕了他們也會說謝謝。就連考試交卷監考老師也會謝謝你。公車司機在你下車時也會謝謝你。

如果賣家須讓你稍微等一下，他們會說不好意思。或你要什麼東西你問什麼，他們沒有或不知道也會說不好意思。路上走著不小心輕輕地撞到你他們也會道歉。

台灣的老師像是為你服務的人，有什麼問題都可以詢問而且可以立刻解決。我在台灣交的任何申請辦的任何手續都非常順利。

街上很少聽見鳴笛聲，轉彎的汽車非常禮讓行人，而且是誇張地讓，比如你還離車有一定距離，他們就徹底停下來等行人們走完他才開動，是徹底停下來，連慢慢往前移動都不會。捷運裡的人都很安靜，而且有秩序，坐扶梯都會靠右行，會等下車的人下完再上，會排隊等上車。

還有一件印象非常深刻的事。就是有一次買的衣服有嚴重的掉色問題，決定到百貨公司退貨。因為涉及重新辦理退稅、退折扣券、湊退稅額等諸多問題，前後動用了七八個人解決。但是他們態度超好，一點也沒有不耐煩。

打開封閉的大門

我喜歡說「謝謝」後他們說「不會」，也喜歡計程車司機把你當做孩子而不只是顧客跟你聊天的感覺。其實這可以構成一種良性循環，長此以往大家都會有禮貌、友好地對待他人，不會帶著怒氣和防備心。

正因為多年海峽兩岸封閉的大門被打開，我才有了更進一步親身經歷台灣生活與瞭解台灣的機會，但現在兩岸相互之間的瞭解還是不夠，未來希望通過兩岸青年交換學習以及兩岸學界間學術交流的形式，增進兩岸間的認知理解，期待著兩岸走向更加美好的未來。（程捷／靜宜大學交換生）