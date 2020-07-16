@王新偉：浙江淳安縣城，一個因千島湖而興的水鄉。

湖下沉睡著千年的古城，湖上則是三千西子。蜿蜒如羽的新安江到此，回眸依依。於是，平地卷起波濤、峰巒化成島嶼。

這是人與天的競逐，是半個世紀前的滄海桑田。

江南之地，水鄉本就美。眼前散落在湖中的島，成百上千，湖水悠悠、大美如許。

江淹沒了城，於是有了今日嫵媚的江南風光。但城迷失了，卻也無可避免流失了許多鄉愁風物、記憶和故事感。

山與山，一夕間成了此岸與彼岸。鄉土與莊稼，化為浩淼已成前世。（來自新北市）