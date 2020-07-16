自由行看大陸微網誌》湖上三千西子 17:052020/07/16 言論 王新偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 千島湖。（作者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 @王新偉：浙江淳安縣城，一個因千島湖而興的水鄉。 湖下沉睡著千年的古城，湖上則是三千西子。蜿蜒如羽的新安江到此，回眸依依。於是，平地卷起波濤、峰巒化成島嶼。 這是人與天的競逐，是半個世紀前的滄海桑田。 江南之地，水鄉本就美。眼前散落在湖中的島，成百上千，湖水悠悠、大美如許。 江淹沒了城，於是有了今日嫵媚的江南風光。但城迷失了，卻也無可避免流失了許多鄉愁風物、記憶和故事感。 山與山，一夕間成了此岸與彼岸。鄉土與莊稼，化為浩淼已成前世。（來自新北市） #水鄉 #西子 #千島湖 #三千 #江南 #自由行看大陸微網誌 #兩岸徵文 也許您會感興趣 言論熱門新聞 快評》阻止中美關係惡化 - 短評 - 言論 旺報社評》面對兩岸關係最殘酷的事實 - 旺報社評 - 言論 奔騰思潮：施威全》無能強化台灣的籌碼 兩岸賽局一再丟臉 - 海納百川 - 言論 無色覺醒》王丰：政論談話節目當道！台灣名嘴世界奇觀！ - 無色覺醒 - 言論 中時社論》蘇貞昌儼然是個土皇帝 - 中時社論 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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