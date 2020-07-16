漢光演習順利落幕，儘管任務訓練過程中發生意外事件，不幸造成人員傷亡，亦曾遭遇不利天候，因而取消部分演練課目，但整體來說瑕不掩瑜，國人應肯定國軍認真戰備，社會亦須慰勉官兵辛勞。畢竟軍事演訓必須從嚴從難，唯有承擔風險才能落實訓練、提升戰力。

漢光演習是國軍年度最重要訓練驗收與戰力展示，不但要驗證軍事戰略、戰術，更具有政治意涵。儘管有政治人物將漢光演習簡化為作秀，但透過展示課目的射擊成果與火力殺傷能量，對內在於安定人心鼓舞士氣，對外希望產生嚇阻效應，維護台海周邊和平穩定，此皆為膚淺短視者所不能察覺與理解的嚴肅戰略意義。

儘管國軍聲稱要帶著敵情練兵，強調要以實戰化模式進行演練，但火力展示階段，必須在極短時間內，緊湊地讓各軍兵種陸上、海上與空射武器，在三軍統帥校閱時完成射擊程序，自然未見得完全符合戰場實境，這不是存心欺瞞，更不是做表面功夫，國人應理解其中道理。

面對國防施政的困境

其實，國軍能夠準時、依序完成射擊作業各項動次，代表的是國軍具備精準的指揮管制通信協調作業能力，及高水準的幕僚計畫作為，這才是炮聲隆隆熱鬧當下的門道所在。透過國軍的戰力展示與從嚴從難練兵操兵，多年來才能讓大陸不致於輕啟戰端，避免透過流血衝突，輕率魯莽地來解決雙方歧異。

不過，再燦爛輝煌的舞台演出，幕落後還是要洗淨鉛華，回到現實人生的柴米油鹽醬醋茶。同樣政府高層國安團隊必須牢記，演習訓練結束後，戰士們將武器裝備歸回定位，卸下武裝、洗去偽裝油彩，還是要面對國防施政未能突破的困境僵局，及其所帶給官兵弟兄們諸多不便與艱辛。

要提醒所有社會大眾，千萬不要被演習展示火力聲光所眩，忽視當前政府在國防施政建軍備戰課題上，其實是困難重重，而且絕對不可加以遮掩！不論藉由演習宣傳製造消息面多麼亮眼，基本盤問題叢生還是真實存在。

首先，國家安全政策欠缺完整格局，在國家戰略層面上，政治外交扈從華盛頓；經濟上台灣對大陸的依存度卻不降反升；社會對立衝突充滿爭議，無意穩定兩岸互動關係，此時僅憑軍事投資營建武力保衛國家安全，簡直拿國祚命脈當兒戲。若缺乏高層戰爭指導，僅在軍事戰略與野戰用兵大作文章，耍弄缺乏實質戰力配套作戰概念，這是錯將作戰口訣當作符咒來保命，更讓建軍政策隨人事興替搖擺不定。

其次就國防預算結構來說，預算體制解構失衡，人事費居高不下，排擠作業維持費，讓日常保養捉襟見肘，後勤弊端層出不窮，基層幹部為此輕生，將領受賄遭致偵辦。在預算體質已經嚴重不濟狀況下，卻還要增編特別預算，大肆投資軍備採購；猶如病體尚未調理，仍須飲食清淡，就硬灌人蔘靈芝藥湯，國防預算失調必讓軍備籌獲無以為繼。

須有勇氣恢復義務役

再者就要談到軍法體制，國家有綱常，軍隊有軍紀，目前社會因為政治人物玩法弄法，早就讓社會是非不明、善惡不分，國軍要嚴肅軍紀，須握有可靠軍法體系支持，當年因洪仲丘案倉促將軍法審理移往司法體系，經數年實際運作，發現問題處處構成管教窒礙，無法落實軍紀就不能貫徹訓練與工作紀律，自然軍中就會不斷發生危安意外；如何維護軍紀重建威信，更是不能迴避。

最後呼籲正視兵役體制，國防全募兵制失算，再加上招募無法突破困境，獲得社會正面回應，讓國軍人力嚴重缺員，武器儎台若非乏人保養，就因無人操作被迫閒置。儘管國軍以編裝轉換重新洗牌，或祭出聯兵營編組，企圖維持帳面數字，軍官缺員以士代官是眾所皆知事實。巧婦難為無米之炊，良將無兵不能上陣，在此國防政策困境，趙子龍再世亦是勇將無用，諸葛孔明復活也無計可施，須以道德勇氣面對恢復義務兵役。

演習校閱統帥享盡風光，但若無能解決部隊基層困境，實有負全國百姓付託！