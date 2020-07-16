生技產業是從2000年起就開始火熱的產業，至今已20年，尤其在這波股市成長中，生技股成長最快，財經評論家謝金河提到，在台灣，所有最投機的錢都在生技股衝浪，反正不用看財務報表，主力大戶用力炒股，彷彿重回80年代台灣錢淹腳目的時代。

美國發展生技產業已有40餘年，看起來生技產業無害，沒有威脅到既有勢力，又是造福人群，延長人們壽命，改善人們生命品質，似乎有著天使面孔，但其實魔鬼藏在裡面。在美國，已經出現很多生技公司偽造研究、騙取資金，媒體還一味吹捧，十幾年都沒有被人發現，也有的抬高價格達百倍，更有的勾結醫生和保險公司開禁藥給病人。值得投資台灣生技產業的人警惕。

最近鬧得沸沸揚揚的案件是美國吉立亞公司所生產的瑞德西韋，經過政府大量補助，可以治療新冠肺炎，一個療程10天定價3120美元，價格出來後輿論大譁，由英國利物浦大學、帝國理工學院所做的研究指出，瑞德西韋成本只有10美元，獲利達數百倍。但這是現階段唯一有效的藥物，罔顧政府大量補助研究經費及美國FDA緊急授權使用，只顧賺錢。

去年被起訴的Theranos創辦人霍姆斯，有女版賈伯斯之稱，該公司聲稱可從「一滴血」中獲得上百項檢測結果，轟動一時。2014年霍姆斯身價45億美元，是《富比士》最年輕的美國富豪。但《華爾街日報》在2015年時踢爆該公司的檢測儀、認證流程以及公司的技術、財務、業績全是騙局一場，2018年倒閉，2019年法庭起訴霍姆斯，將於今年中審判。

而美國長久以來被合成鴉片製成的止痛藥氾濫所苦，這種止痛藥比嗎啡強數十倍，本來是為末期癌症病人所用，紓解其劇痛，但是很多製藥廠誤導消費者及醫生，開給運動傷害或其他疼痛病人用，導致其上癮，甚至死亡，2016年因為鴉片藥物過量而死者（4.2萬人），都超過了因車禍或槍擊而死的人數，連嬌生公司都生產及行銷此藥，去年8月美國奧克拉荷馬州判決嬌生藥廠在銷售鴉片藥物時，刻意淡化風險，並誇大好處，必須負起法律責任，罰嬌生藥廠5億美元，類似的案件全美有200件左右。

不單大公司受不了誘惑，新創事業也往往趁此機會大撈一筆，例如最近被判刑5年半的INSYS總裁卡帕爾也曾是富豪之一，他的公司發展出噴霧式鴉片止痛藥，宣稱更方便有效，他們強力向醫生推銷，醫生每開出這個藥方，醫生會得到演講費回饋，等於是變相賄賂。

生技產業多弊端，是源於技術還未穩定，因此給不法的人可趁之機，就如美國在2000年新經濟盛行，後來泡沫化，眾多公司倒閉，全美第7大企業恩隆也作假倒閉，還連累世界第一大會計師安德森解散，可見層層謊言的威力有多大。

其實這些行騙的商人都有共同跡象，他們都會編出一個動人的故事，例如INSYS總裁卡帕爾聲稱他太太因癌症而死，看到太太痛苦萬分，因此希望能減少眾生之苦；霍姆斯認為自己雖年輕，但希望盡一份力量，改進昂貴的美國醫療產業，因此從史丹佛大學輟學開公司。他們結交權貴，延攬其子女進公司，也全力行銷，媒體一窩蜂報導。投資人、媒體、客戶、供應商，一起編織成完美的故事。遇到這種看起來太過完美的公司，必須三思而行。