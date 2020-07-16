政院人事行政總處草擬「聘約人員人事條例」，公家機關待3年可晉升準公務員，為所謂雙軌攬才鋪路。明眼人一看便知，是為「皇親國戚」大開方便之門，以入法掩蓋非法，消息一出迅招惡評。然而，這是否為「廢考監」作準備？若配套措施沒跟上，對文官體制無疑將帶來災難性後果。

記得2013年馬政府精簡組織，準備修法為勞、健保局近千雇員轉正。曾任考院銓敘部政次、時任民進黨立委的李俊俋說，公務員一定要透過國考取得資格，如不經考試就成為正式公務員，要國考制度幹什麼？當年民進黨團書記長蔡其昌說，如此做法對大多數公務員不公平也不合理，對政府更是負擔，「（法案）一定要擋下，不能讓它過！」

當年行政院長陳說「指黑官漂白太沉重」，因雇員都曾經內部升等考試，升等由考院主辦、及格證書也是考院頒發。即使這些雇員和當今「口譯哥們」相較截然不同，但仍引起社會強烈議論，原因就在文官的尊嚴不容踐踏。

想想過去綠營如何擔心公平正義被消失而憤懣，如今執政了卻如法炮製，換了屁股就換腦袋。更令外界憂心的是，綠營全面執政後，在野黨羸弱不堪，所謂雙軌攬才也只是門面話。

五權憲法設計原理在制衡，政院提用人需求後，考院依制度審查考選，取得資格再培訓銓敘，職等升遷不致有黑箱。然綠色全面執政下，即使沒廢考院滿朝已盡是「口譯哥」，一旦廢考院，豈不予取予求實質專制？執政黨號稱民主進步，卻步步為營破壞體制，一旦文官中立價值信念也破壞，台灣也只能向下沉淪了。