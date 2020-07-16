相隔了5個多月，15日疫情指揮中心終於宣布，對岸兩歲以下的「小小明」將可以解禁回台。不過已經超過兩歲並已經「選擇了國籍」的「小明」們之後能不能回台灣，恐怕還有許多變數。可是明明迫切需要回台，而且有就學需求和居留資格壓力的，是已經達到就學年齡的小明，為什麼疫情指揮中心偏偏開放的是「小小明」呢？從陳時中的回答就可以發現，原來這又是一個帶有民族主義和政治算計的安排。

雖然背後主導這項政策的是陸委會和行政院，不過陳時中針對為什麼只開放「小小明」來台的回應，很大程度也就說出了目前執政黨的心聲：「因為他們（小小明）到台灣後，未來有可能是我們的國人。」可見背後的考量其實跟科學邏輯一點關係也沒有，只是公開表示這些小朋友未來對台灣可能比較有價值，所以現在「稍微照顧」一下，順便「懲罰」其他留在大陸、年紀比較大的「小明」；可是不知道陳時中和陸委會是不是忘了，這些目前迫切需要到台灣來的所謂「小明」、「小小明」和陸籍學生，當初也已經是因為「選擇」到台灣求學，才會陷入如今兩難的局面，針對他們的選擇，我們有沒有要讓他們得到相應的理會和照顧呢？

目前執政黨就兩岸議題上，仍跳脫不出「不接觸、不談判、不妥協」的意識形態框架。本來對於是不是一個中國、統獨問題，每個人都可以有自己的政治立場；可是身為代表公權力的行政官員，涉及兩岸之間攸關平民老百姓的生活大小事，是不是就要多一點公事公辦，少一點個人情緒？如果遇到大陸相關的問題，下意識就採取能拖就拖、能躲就躲的處理方式，只會被人看破手腳。比如之前明明就已經開放世界各國的商務人士或是特殊需求旅客來台，但來自中國大陸的商務客或是遊客就是不肯放行；後來開放讓其他外國留學生可以重新返台，但陸生和小明卻依舊被拒於門外。雖然指揮中心都以「疫情考量」作為藉口，但細想這之間的差異，不就是政治考量嗎？

就像上周川普政府突然丟出來的留學生禁令，到了這星期不也一樣被迫讓步，就是因為這個政策本來就「沒道理」。哈佛和麻省理工學院首先發難，控告美國聯邦的國土安全部和移民及海關執法局，後來陸續又有200多間學校加入，要求聯邦政府收回成命。何況上有政策下有對策，許多學校為此紛紛開設了一學期一學分，然後只需要到校一次的課程，規避所謂「沒有實體課程」就不准留在美國的規定。川普政府自討沒趣，於是也就讓步了。

疫情中心相關的禁令，未來無論是因為背後的邏輯無法再說服國人，或是因為疫情結束終究需要開放，是不是也開始要考慮相關的配套措施。因為以現在遇到兩岸議題就閃躲的態度，未來恐怕只會有更多問題要處理，倒不如現在就先想想到時候該怎麼做，才能照顧到更多民眾的權益。

（作者為口譯工作者）