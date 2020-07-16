中時社論〈大法官的司法杜鵑窩〉，指出大法官呂太郎應總統之召來談事情，踰越總統憲政分際，必將產生無窮的後遺症。而前大法官許玉秀在7月14日在風傳媒發表〈裝睡的人叫不醒〉一文中，更明白表示：「所有的人共同的指認，就是呂太郎大法官被罵得很慘，被一直罵一直罵，罵了40分鐘，總統的語氣和態度是生氣很凶的。這些都有文字證據可以出示。」

「呂太郎大法官被罵得很慘，被罵了40分鐘」，對司法形象之損害，何其嚴重，司法院院長許宗力及其他的大法官還能裝聾作啞嗎？特別是呂太郎在事件喧騰數日之後，仍然聲稱「到場後也沒聽到總統喝斥、訓斥、訓誡任何人，如果要他勉強說明總統態度，是要求各行政部門多聽民意，能溝通的盡量溝通，如此而已！」此一說辭與前大法官許玉秀上文的表示，大相逕庭。

依《司法院大法官自律實施辦法》第5條規定：「大法官應廉潔自持，謹言慎行，保持端正高尚之品格，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。」是以，呂太郎大法官赴官邸被總統罵得很慘，大法官身分遭到辱沒，易被認為損及司法形象之行為，就應有司法院《大法官自律實施辦法》第5條規定之適用。司法院院長許宗力應即召集大法官自律會議，如其不願召集，其他大法官5人以上，依《大法官自律實施辦法》第7條規定，也應以書面請求司法院院長許宗力召集，以釐清呂太郎大法官是否被罵得很慘，有損及司法形象之行為。

審議後如認確有損及司法形象之行為者，應依此自律實施辦法第10條規定，對呂太郎大法官為促其注意改善、予以譴責、要求其以口頭或書面道歉，或為其他適當之處置。而如認損及司法形象之情節重大，且符合《法官法》有關懲戒事由之規定者，並應依《法官法》第70條規定，由司法院移送監察院審查。監察院審查後如認應彈劾者，則應移送職務法庭審理，予以懲戒！

對呂太郎大法官赴官邸被喝斥一事，就有基層法官表示：「在下雨天，一通電話隨傳隨到，姑且不論有沒有被喝斥，光是這種行為就容易讓人懷疑我們的司法體系是否有能力獨立審判！」對此，司法院院長許宗力、呂太郎及其他大法官，若再沒有反省回應，有法而不遵循，也沒有任何自律作為的話，則司法能有公信力嗎？他們能承擔司法公信力日益蕩然的歷史罪責嗎？

而蔡英文總統也應立即親自說明，是否有前大法官許玉秀所言「呂太郎大法官被罵得很慘，被一直罵一直罵罵了40分鐘」，如果沒有，則應向法院提告前大法官許玉秀誹謗；如果有，則應向人民道歉，免得讓已經不堪的司法形象破滅。

（作者為東海大學法律系退休教授）