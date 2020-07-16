國民黨現在陷入兩難困境，無論文攻武鬥都難以發揮，姑不論前者的論述不明，即使是後者的議事抗爭，同樣也面臨父子騎驢的問題。如果抗爭不夠凶狠，必然會受到懈怠放水的質疑，可是就算又衝又鬥，最後仍擋不住民進黨以優勢人力強渡關山，甚至遭到嘲諷。

立法院行使監委同意權前一天下午，民進黨悍然重施故技，硬是又強行排除占據主席台的國民黨立委，而且宣布直接取消實質審查階段，隔天「照表操課」逕行投票。這一次國民黨立委已經撐了快3天，抗爭過程不可謂不慘烈、不用心，但這個場景和結果，看了真是讓人既憤慨也感慨。

立法院的肢體抗爭由民進黨首開風氣之先，台灣民眾看盡國會硝煙烽火，各種花招手段，早已司空見慣。反對黨的抗爭必須有意義，甚至還得更有創意，因為抗爭是手段，訴求能吸引民意認同、感動人心才是王道。否則效果只會遞減。

2014年行使監委同意權時，國民黨執政，立法院也是多數，但民進黨技術杯葛投票，一方面霸占領票處，用幾乎停滯的速度緩慢領票，同時也干擾國民黨委員領票，就這樣硬生生把當天投票議程作掉。到了2018年民進黨執政，國民黨在主席台前喊喊口號，然後像小孩般把投票櫃推倒就閃人，則是最糟糕的抗爭，交代了事。

民進黨總召柯建銘說，國民黨此次占領議場、破壞公物，訴求非但得不到社會的共鳴，反而讓「助理打立委」、「性騷擾」成為焦點，這對整個國民黨乃至於黨主席江啟臣，情何以堪。這話聽來何其熟悉？根本就是得了便宜還賣乖。

國會抗爭從來不是靠濺血能得到認同的，一旦走火過頭很容易反受譴責，國會抗爭啟示錄必須進化升級了。