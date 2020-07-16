大陸人大通過《香港國安法》，在高科技界造成的震盪甚有可能拖垮香港作為外商營運中心的地位。臉書旋即表明基於社會責任，配合港府及警檢機構調閱而提供用戶資料的合作暫停。谷歌及推特也發表類似聲明。

由於《香港國安法》第29條規定勾結外國或者境外勢力的危害國家安全罪，增加港人與外國機構往來風險；而第38條規範管轄權除香港居民外，同時涵蓋非港人之行為，無論發生在港與否，只要針對該法規定的犯罪行為，一體適用。使在港經營的外商無所遁逃，面臨極大的政治風險。

目前香港最流行的社群媒體就是臉書旗下的WhatsApp，而監測人們在社群的言論往往是政府維護社會秩序（如台灣）或制止分離主義的起點。可預見地，臉書將是《香港國安法》實施後首當其衝的外商。臉書的大中華總部現設於香港，若考慮設立安全閥，亦有可能遷至使用臉書人口最多的台灣。不過臉書因無法進入大陸市場，故在港設點服務大陸出海廠商，縱使移至台灣，陸資仍須投審會審核，無法自由進出，形同放棄大陸廣告收入。估計臉書若遷至台灣，將會縮小公司規模。台灣雖可因《香港國安法》受益，但受益但有限。

而美國反制大陸高科技業的措施，除了封殺華為外，亦以國安理由考慮禁用抖音，包括禁止投放廣告和美國人為其工作。抖音今年第1季的下載量是3億1500萬次，超越其他App，創歷史新高，並成為美國最火紅的App。在數據為王的時代，尤其是選舉年，川普政府如何能忍受掌握龐大個資的社群媒體是中國公司，於是藉行政手段逼迫其配合，例如今年3月已使崑崙萬維出售同志社交軟體Grindr的股份給美國公司，以換取在美合法經營。據傳美方亦想讓抖音的母公司字節跳動採同樣模式保有美國市場。

大陸互聯網的不互聯排外模式一直讓國際訕笑；曾幾何時，最強調開放的美國竟然也玩起鎖國戲碼了，抖音進軍國際反被抵制。在新冠肺炎的襲擊下，各國家皆採鎖國政策，反轉了近30年的全球化氛圍。互聯網與社群媒體反成資訊孤島的宿主，被一層層的教條意識形態圈養，如白人／黑人種族對立、親中／反中政治利益奪取，無限放大同溫層內的取暖及同溫層外的無法理解。

波頓在他的新書《密室：白宮回憶錄》中寫道：川普要求中國協助其贏得2020大選，另一邊卻厚顏高舉反中大旗作為今年競選主軸，莫不是拜閉鎖的同溫層中散播的仇恨情緒所致？民進黨政府在今年大選及因應新冠肺炎的作為，又何嘗不是創造一個又一個的同溫層，散播著恐懼的仇恨呢？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）