無色覺醒》賴岳謙：美俄限核談判攻防！陸呼籲美削減核武！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第676集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美俄限核談判攻防！ 中主張美削減核武！」

近年來，美軍在歐洲部署導彈逼近俄國，甚至抽調軍力從德國前進至波蘭。如此大動作的軍事動作，無疑使歐洲進入戰爭螺旋的陰霾。外界也開始重新審視，關注美俄雙方於維也納舉行的《新削減戰略武器條約》談判會議能否達到其削減核武共識。

《新削減戰略武器條約》是2010年由時任俄羅斯總統梅德韋傑夫和美國總統奧巴馬共同簽署。2011年起生效，對美俄兩國的戰略核武器數量的限制做出規定。美俄雙方若條約無法達成共識延長合約，世界恐將回到新冷戰核武威脅局面。

俄羅斯總統普丁深知，俄國並不具備與北大西洋公約組織抗衡的軍力。為對抗美軍在歐洲的威脅，普丁加速發展俄國不對稱作戰能力，即研發核戰略武器。

美俄談判至今仍未達成共識，雙方癥結點在於，美國要求中國大陸也必須加入限核武條約。面對近年中國軍備武力迅速提升發展，美國總統川普更揚言，不會簽署任何沒有中方的主要軍控條約。

面對美方公開要求，中方則採取外交手段反制，呼籲美國率先銷毀核彈頭數量，達到與中方相同水平，彼此才有對等談判的可能。美國核彈頭的數量傳言高達五千多枚，與中國的數百枚相距甚遠，美絕不可能同意削減現有核武「自廢武功」的要求。

1945年二戰結束，和平主義當道。為體現和平思想，許多國家將國內的國防機構更名為「國家防衛部」，簡稱「國防部」，取代先前帶有「戰爭部」、「軍事部」等侵略字眼。更重要的是動武條件，受到聯合國安全理事會的限制，主動侵略他國應走向歷史。

但美國前總統小布希卻率先打破規則，以「威脅美國安全」為理由，採用「先發制人」戰略，主動出兵伊拉克海珊政權與阿富汗塔利班政權。事隔多年美國官方與美軍的資料均證實，阿富汗與伊拉克從未擁有威脅美國本土的大量毀滅型武器。然而這卻為世界各國發動戰爭理由首開先河。

核武著實威脅著世界的安全，美國霸權擁核也無法斷然拒絕，可以見得美國在未來的談判，恐將處於不利的地位。如今能限制世界列強的限武合約已為數不多，碩果僅存的只有《新削減戰略武器條約》，若雙方彼此無法達共識，該條約也將在2021年2月到期，世界恐將回到新冷戰核武對峙陰霾。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！