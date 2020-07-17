距離美國總統大選只剩4個月，川普的民調現在輸拜登超過10%，雖說川普也有可能在疫情國務萬事俱糟下仍然贏得連任，但敗選的可能性已然大增。那就可以想想，如果川普敗選，美國與國際局勢會發生什麼變化？

川普造成了太多的改變與衝擊，如果換了拜登上場，是不是可以抹掉所有川普惹的禍，重回我們熟悉的舊世界？這一部分可以做到，一部分卻無法倒帶，而且無論能做或不能做的，事情都已不再是原貌，川普留下的質變、或者讓川普得以崛起的結構性質變，將繼續存在。

在美國內部，疫情、種族與黨派對立，是目前最難解的問題，只顧選情的川普還刻意煽動分化，讓狀況更加惡化。拜登如果勝選，至少在防堵疫情上可以遵循專家的意見，而不是為了選情草菅人命。他也可以努力團結國家彌平裂痕，但長久的種族積怨、貧富差距，和愈來愈不理性的黨派惡鬥，已像毒藤牢牢札根。這些問題的背後，牽涉到社會結構性的沉痾或質變，不可能立時扭轉，只能力圖改善。

至於在國際方面，拜登可以做的事就多了些。川普當總統的最大成就，是視美國的全球領導角色與責任如敝屣，不斷退群，不斷撕毀盟約，這點拜登可以重新加入，例如《巴黎氣候協定》、聯合國人權理事會、教科文組織和世衛組織，或洽商加入新的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTTP）並重建和歐盟的關係。

可是有些事情是沒辦法回到過去的。例如川普片面撕毀《伊朗限核協議》後，伊朗已全力重啟核研發，如今擁有的濃縮鈾是過去協議時期的8倍，而且內部主和派大受挫折，鷹派全面抬頭，美國想再談個新協議可難了。川普退出與俄羅斯的《中程核武條約》和《開放天空協議》，明擺著恢復軍備競爭，中國原本就不是《中程核武條約》簽約國，中俄也都已發展出超高音速飛彈，現在樂得不受羈絆地大力研發武器，拜登想談新協議難如登天。

川普和阿富汗塔里班簽了協議，美國分批撤軍，塔里班則同意不讓恐怖組織在境內發展，並與阿富汗政府進行權力分享談判。其實川普只是想把美軍從一個沒有盡頭的戰場撤出，之後就算塔里班重新執政，足球場上再踢起人頭，只要沒明目張膽支援對歐美的恐攻就好。川普的協議只是要一個撤軍的藉口，對阿富汗政局沒有基本影響，拜登上台後一樣要面對美軍師老兵疲資源流血的困境，可能反而要感謝川普替他解決了一個問題。

在北韓問題上，川普最大的成就是3場沒有實質成果的「川金會」，以及對北韓至為嚴厲的經濟制裁，如果川普沒有為了勝選鋌而走險，用和平協議交換金正恩在核武上作退讓，那麼拜登可以繼續用制裁施壓，北韓不能期待拜登像川普一樣好大喜功而被金正恩的笑臉唬弄住。

至於美中之間，與中國關係良好的拜登，可以更理性平和地與中方協商，雙方不斷加碼的貿易戰可以有個結束，但美中新舊強權對撞是基本結構問題，川普炒作反中牌固然是為選舉，但同時也扯掉了遮掩美中權力矛盾的那層紗，讓兩霸必有一爭赤裸裸地展現。有些矛盾點屬於核心利益，例如南海、香港、台灣、軍事、科技、勢力版圖等，不是嘴巴談談就馬上化解得了。這些核心矛盾既然揭到檯面上，就藏不回去，加上美國內部跨黨派的反中情緒，美中關係已難回到過去。