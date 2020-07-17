過去10年，愈來愈多人認定，美國正走向衰弱，大陸強勁崛起。最極端的看法，端出18世紀拿破崙的話，「21世紀是中國人的世紀」；比較保守的說法，認為中國將在西太平洋、南海、印度洋和美國爭奪影響力，陸美競爭是21世紀的世界格局。

陸美競爭又是什麼格局呢？多數人認為是「鬥而不破」，雙方各有所需、各有退讓，在陸美鬥而不破格局下，兩岸關係在大陸「和平統一」與美國「維持現狀」兩前提下，維持好壞反覆的「周期格局」，藍營執政發展多於衝突，綠營執政衝突多於發展。

但最近幾個月，維持台海安定的兩個格局出現裂縫，愈來愈多觀察家認為，中美關係已由「鬥而不破」進入「新冷戰」，甚至接近熱戰。美國對台政策也出現質變，不再強調一法三公報的現狀，愈來愈多美國人主張和台灣建交，美軍介入台海防衛。

美國越支持台灣，大陸對台灣就越緊縮，「一個中國政策」緊箍咒愈來愈緊，讓台灣更不舒服。香港又是一個不確定炸彈，台港關係太緊密，《香港國安法》又太嚴密，不確定炸彈隨時會引爆，一旦引爆，台灣民眾將直接受害，民進黨政府卻無能為力，最多內宣痛罵老共一頓，徒增台灣人對大陸的仇恨感，又有何用?

陸美關係惡化，台灣處境會更困難，大陸認定台灣背叛民族、「以武謀獨」，美國把台灣視為勢力範圍，必須亦步亦趨，言聽計從。事實上，新加坡、越南、日本都面臨類似的選邊壓力，但台灣會更困難。

很多人可能認為蔡總統是台灣最有權力的人，五院緊握手中、國民黨潰不成軍、黨內無競爭對手，簡直可以呼風喚雨。但面對40年來未有的陸美衝突，與陸美衝突下的兩岸關係，她可能是台灣最焦慮的人。