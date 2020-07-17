《香港國安法》生效，對陸美關係、兩岸關係及台港關係都造成重大衝擊，民進黨政府跟美國同調聲援香港，但口惠多於實質。《香港國安法》像是一面照妖鏡，照映民進黨只會從香港謀求政治利益，也照見蔡政府一再以防禦性民主的理由，修訂「國安五法」猶有不足，還制訂《反滲透法》，其嚴厲與粗糙有過之而無不及，又有什麼資格譏評中共？

蔡政府去年強推國安五法修正，後來還「加辣」推出《反滲透法》，論立法技術的精緻性與犯罪行為定義的明確性，《香港國安法》顯較優質，犯罪構成要件也比台灣版國安五法與《反滲透法》精緻細膩。其中最可議的是，《反滲透法》將選舉站台、為候選人宣傳及推動公民投票等政治權利全都納入犯罪構成要件，而且幾乎將全大陸的大學與重要智庫機構納入滲透來源範圍，對於兩岸交流造成的寒蟬效應與負面衝擊極大。

打著民主旗幟反民主

這就是民進黨政府，以「保衛民主」之名，實際推出的法案，卻充斥著白色恐怖DNA，荒腔走板無以復加，可說是打著民主旗幟行破壞民主之實。民進黨政府先已假借轉型正義，大肆清算當年的白色恐怖，一個號稱推動台灣民主憲政的民進黨，怎能再用動員戡亂時期同樣的思維搞白色恐怖立法？這無非是借中共來恐嚇人民，用以鞏固自己的執政權力，同時切斷兩岸交流，為此而踐踏法治與自由。

民進黨政府日前驅逐兩位大陸記者招致批評，被認為已背離新聞自由理念，不料竟有人趁機大談「防禦性民主」論調，指驅逐大陸記者是為了「防衛台灣民主價值與生活方式」，有其必要性。所謂「防禦性民主」當然不是無稽之談，因為要確保國家安全、民主價值及生活方式，須有積極措施防範被惡意侵蝕與掏空。

「防禦性民主」概念源自《德國基本法》第21條，意指政黨或其黨員「意圖破壞或推翻自由民主憲政秩序」或「意圖危害德意志聯邦共和國存續」，即屬「違憲政黨」，應由德國聯邦憲法法院裁判解散。此外，除解散違憲政黨制度之外，德國聯邦刑法就破壞公共和平、煽動種族、宗教或其他類似群體等仇恨言論亦定有刑事處罰規定，並禁止否認、淡化或支持國家社會主義與納粹過往所為之言論，這是基於防衛性民主的言論管制。德國是西方民主國家中最具言論限制性的國家，可以是因為對民主潛在的傷害即可限制言論的表達。

這種規範並非普世通行，美國憲法另行一套，對言論自由近乎絕對的保護，對公民權利則以個人主義方式構建和保護，國家只能做最少的監管。德國「防禦性民主」概念源自一次大戰後威瑪共和國的特殊經驗，威瑪憲法採取民主自由體制，卻在極權主義政治運動中迅速崩潰，二戰後《德國基本法》乃納入民主防禦機制，並以嚴格的政黨法為配套。

從釋憲實務來看，台灣傾向於美國概念，大法官釋字第499號解釋確認「自由民主憲政秩序」為我國憲法賴以存立的基礎，台灣憲法的具體實踐並未採納德國「防禦性民主」的概念。至於在言論自由部分，許宗力大法官於釋字第644號解釋的協同意見頗具參考價值，他認為防衛性民主於我國言論自由部分並不適用，主張對言論自由的限制應採取美國「明顯與立即危險」原則，顯然有別於《德國基本法》理念。

成為消滅異己的工具

即使認同《德國基本法》的基調，認為民主國家對鼓吹獨裁、敵視民主憲法的言論不能一味寬容，必須挺身戰鬥。但是難題就在如何確認何種言論是「敵視民主」，嚴重到何種情形需起身防衛？德國社會對此有高度共識，而且政黨法對政黨活動有嚴格的限制，公權力亦可積極介入，因而不產生疑義與衝突。相較之下，台灣意識形態對立激化，在沒有共同的國家認同前提下，如何定義「敵人」？什麼行為構成對自由民主憲政秩序的危害？如果任由執政當局認定，防禦性民主豈不成為消滅異己的工具？

民主需要防衛，但防衛民主的有效方式不是給有權力的人更大的權力，而是給人民思想自由、言論自由，給反對黨活動的空間。民進黨已經擁有太多資源與權力，為台灣民主可長可遠計，少談民主防衛，多談自由保障吧！