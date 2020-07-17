監察院人事案17日在立法院投票表決，國民黨大動員杯葛，不少支持者也到立法院外抗議，並試圖衝進立院。（圖/趙雙傑攝）

前總統府祕書長陳菊的監察院長人事案在一片爭議聲中通過。事實上，從蔡總統提名陳菊後，相關爭議層出不窮，包括陳過往因高捷泰國移工暴動，造成台灣人權保障變成國際醜聞，菊市府任內被監察院調查58案、30件糾正、3件彈劾，以及至關重要的，讓一位民進黨、新潮流派系色彩鮮明的政治人物執掌本應超然獨立的監察院，對國家憲政運作的傷害，種種因素都是陳菊極為不適任監察院的原因。

雖然民進黨以陳菊對台灣民主化的貢獻，以及捍衛人權的理由來支持她的適任性，然而從憲法來看，監察院最主要的職能在於向中央地方公務員、行政院、司法院、考試院行使彈劾、糾舉及審計權，也就是在於「監察」。但試問，在民進黨內被視為大姐頭的陳菊，有多少人有信心，她會對民進黨、對新潮流公正客觀地行使監察權？

根據時代力量的民調，就有52.4%的民眾認為陳菊不能發揮徹查弊案的職權，僅有33.7%的人認為可以。甚者，有將近四分之一的民進黨支持者都不認為陳菊有辦法。面對民意對陳菊是否能超然獨立、公正客觀地扮演好監察院長角色，民進黨卻在相當程度上迴避這個問題，甚至用置換概念的方式，在監院底下增設「國家人權委員會」，以此來不斷強調陳菊在「人權保障」的貢獻，掩蓋陳菊在行使「監察權」的爭議。「人權」二字，竟荒唐地成為陳菊不適任監察院長的遮羞布。

深層來說，在陳菊出任監察院長之後，民進黨可謂是史上首次，同時掌控總統及五院，權勢薰天。行政、立法、監察、考試、司法五院，前三者由派系龍頭掌控，考試院被裁員、司法院大法官可以被總統隨傳隨到，叫來訓誡。因此無論是從陳菊個人的爭議還有適任性，抑或是對台灣民主政治的發展來看，在野黨自然都應挺身而出，抗衡綠色霸權，扮演好台灣政治的穩定力量。

因此從6月底開始，國民黨便發動對陳菊監察院長人事案的一系列抗爭，包括占領立法院22小時的行動，以及後續的示威。雖然綠營嘲笑藍營連抗爭都不會，但從客觀事實來看，比投票，立委人數僅有38位的國民黨自然不可能比得上有62席的民進黨；比拳腳，人數極為劣勢的藍營被清場也是自然之事，尤其在立法院長游錫?動用立法院數十年來未動用的警察權下更是如此。

不過從議題設定和引起社會關注來看，國民黨無疑是成功的。根據Google Trends的數據，在6月底抗爭之後，陳菊的搜尋熱度成長3倍，讓民進黨不可能在船過水無痕的情況下強渡關山，必須付出政治代價。

作為民進黨派系大老，以及綠營掌控五院的最後一塊拼圖，陳菊當上監察院長，從被提名那一刻就已然注定。然而當民進黨繼續罔顧民意，折傷國家治理效能，從民主政治的角度來看，命運也將被注定。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）