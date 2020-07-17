振興三倍券實體券15日正式上市。一如預期，從負責發放的郵局和便利商店第一線工作人員，到排隊領取的民眾，全都累癱了。郵局和便利商店為了協助發放三倍券，不但排擠了本來的業務，更因政府的系統設計不良，造成民眾大排長龍且使用超級不便，炎熱天氣下怒火中燒，櫃台人員和店員都成了受氣包。

特別是領時薪的便利商店店員，今年以來從銷售口罩、酒精到三倍券，他們被迫不斷投入防疫第一線的銷售工作，簡直成了公部門的免費苦力。民進黨政府就這樣理所當然地大量使用私部門人力、將防疫成本外部化，實在是既無能又顢頇。

三倍券上路後，真正的挑戰才正要開始。由於使用規定繁瑣，且電子支付與實體券不盡相同，可以預期，未來消費糾紛恐怕會頻繁出現。實體券使用時有多項限制，例如不可用來購買菸品等，但綁定信用卡或是使用悠遊卡進行多品項消費時，中間夾帶三倍券禁止購買的物品，電子支付卻無法排除。於是，紙本券與電子券就形同「一國兩制」了。

又如三倍券可不可以找零的問題，政府一下禁止、一下又順應民意說可以開放，但三倍券的封套上明確規定不可找零，最後到底可不可以找零，經濟部竟說，消費者自己和店家商量，店家說可以就可以吧。主管機關這種不負責任的態度，讓業者和消費者莫衷一是，很可能會在消費端產生爭議。

正因為這類問題不少，而且請款很麻煩，已有店家決定不收三倍券。因為消費者15日即可開始使用三倍券，但業者卻要到23日才可以到金融機構以券兌領現金，這中間的時間差對業者很不利，一來會讓必須保存大量票券的業者承受風險；二來，許多做小生意的人圖的就是快速的現金流，三倍券一卡就是8天，周轉當然受到影響。如果是沒有統一編號的商家，如夜市攤商等，就得委託商圈組織、夜市或市場管委會處理，待現金存入後才能再發放給商家，現金入手的時間也會拖得更久。

行政院老早就在研議振興措施，但搞了老半天所推出來的三倍券，不但時間比絕大多數國家晚，且金額少、手續煩雜，還一天到晚當機，甚至攸關業者的權益都多有疏漏。人民給了政府這麼長的時間，蘇內閣卻只能交出這個全球數一數二小氣，又不接地氣的振興措施，真是氣人！

日前有受不了的超商貼出告示，要求前來兌領三倍券的民眾，有事去找政府，因為店員很笨，他們不會修理電腦系統。其實，笨的豈只是超商店員，全民都被政府其蠢無比的三倍券整得頭昏腦脹、三倍疲倦。

（作者為作家）