於今年5月20日接棒金管會主委的黃天牧，為履行他在新上任記者會所提出的「六大興利方案」，針對外界期待最深的「金融科技發展路徑圖」，劍及履及的在不到兩個月的時間內，先後舉辦了三場金融科技座談會。在分別傾聽包括科技業者、金融業者，以及金融科技生態圈相關之產官學者、電商資訊網路業者和律師、會計師等之意見後，於15日主持第三場座談會上，歸納未來將有八大方向會納入預計於8月底前提出的「金融科技發展路徑圖」中。

從基層出身，對政府財、金領域業務熟捻，且資歷完整的黃主委，上任之初就立即提出金管會的六大興利方案，固然凸顯他的專業和內行。但更難能可貴的是，即使本身已經夠內行了，但他還是以開放的心態，密集的舉辦了三場座談會，傾聽與金融科技發展關係密切的不同領域業者的期望或抱怨，以期透過金融政策與法規的修正，儘可能促成金融與科技、新創的合作。

正因為黃主委內行卻又不自以為是的心態與行事風格，從而讓他所歸納出的發展金融科技八大方向，也蘊含了具可操作性與逐一落實的想像空間，而非只是大家傳統印象中的官樣文章而已。

首先，他強調的就是人才培育的重要性。而有別於形同已成老生常談的話術，黃天牧對人才培育的定義，則是強調「能力建構」的重要性。他並自況「我要負責金融科技政策，我常自問我夠不夠格？我自己對金融資訊、金融科技或金融資安知識是不是足夠？如果我不懂得更多，怎麼有能力去做決定？」因此，他認為能力建構是金融科技發展上，每個人都要去省思的問題。不只金融產業等不同專業人士要終身學習，金管會官員也該如此，才有能力作政策決定及金融科技監理。

其次，針對三場座談會中各界所提出的法規修正、鬆綁、比例原則或分級監理等課題，他也具體回應，表示已交由副主委領軍，加速檢討過時老舊法規該廢除就廢除，以及哪些法規需要修正或增訂。

第三大方向則是如何落實資訊共享，黃天牧說明其實國發會已有My Data的機制，金管會也將研議聯徵中心未來如何在合理權利義務下進行資訊共享。

第四大方向關於建立法規單一窗口或諮詢平台，黃天牧的回應是「金管會責無旁貸」。而第五點有關資安的問題，黃主委強調「資安是金融科技發展的前提」，金管會將會於一個月內提出資安政策行動方案。

另外，第六點有關加強與國際連絡及跨境合作，黃天牧明確指出金融科技很多新的概念或商品，絕對不可能只在台灣發展，一定要跨境。金管會也已跟許多國外金融監理機關簽訂備忘錄，將會繼續努力。

至於第七點有關對消費者的保護，包括資料隱私權、金融科技教育知識普及，以及第八點訂定金融科技的倫理規範，黃主委同樣也不迴避認同其重要性。尤其是歐盟、OECD前幾年都已制定AI倫理準則，金管會自然也要急起直追，訂定台版的AI倫理準則規範，以免金融科技的發展，因為缺乏規範而出現遭AI反噬的後果。

綜合歸納金管會透過與金融科技相關業者的對談溝通，其所獲致的未來發展金融科技的八大重點方向，無疑讓各界對於黃主委開放、包容、積極任事的風格留下深刻印象，也讓規劃中的「金融科技發展路徑圖」更為具體化。

然而，從「知到」到「做到」，從來就不會是一條康莊大道。由於黃主委的內行與開放包容，固然讓外界對金管會刮目相看，引發更多的樂觀期待。但是檢視這八大方向，除了人才培育的意涵應升格為能力建構，屬於個人認知能力和觀念的調整之外，包括法規的調整、資訊的共享、資安的落實、國際連絡及跨境合作的到位等，除了金管會的全力投入之外，由於牽涉到跨部會的整合協作，乃至於國際連結所可能面對的封鎖、孤立等，其實是存有高度的不確定變數。為了避免金管會陷入孤軍作戰、無力回天的困境，執政團隊自不應置身事外，而應主動出面協助，破解跨部會各自為政的天塹，並結合公私部門的關係網絡，讓台灣的金融科技發展路徑圖不會在國際間處處碰壁，進而收互惠互利之綜效。期待黃主委的開放包容心態與積極任事風格，能夠成為帶動台灣突破困局、再創榮景的新起點！

(工商時報)