此次新任監委人事引發朝野對抗，主要引爆點就在陳菊身上。關於陳菊是否適格，木已成舟，再多辯論已無濟於事。但展望未來，以陳菊對整個蔡政府乃至民進黨的影響力，是否將在監委們的心中自行演化成「小警總」，成為未來行使監察權時的無形制約力，關於這點，陳菊必須正視並化解。

在野黨以陳菊擔任高市長期間，市府屢遭監察院調查、糾正、彈劾為由，反對她接掌監院；這些說法，不乏幾分道理。只是，台灣既是法治國家，要將市府官員的違法亂紀，推給在司法上未被找到問題的陳菊承擔，對她也不盡公平。因此，與其回頭關心這段時間的紛擾，不如務實看待未來監院在陳菊領導下，將面臨哪些可能的困境。

對陳菊而言，她年輕時在台灣民主轉型過程中扮演重要角色，如今邁向公職人生最後一站，必然想帶著光榮離開。因此，陳菊必須體認，「菊姐」這兩個字，不僅在當前的蔡政府具有高度影響力，在民進黨派系有著難以挑戰的權威性，更是現任國家元首蔡英文近年來的政治導師與親密戰友。

相信陳菊本人是既無意、也不願干預監委獨立行使職權。但以她的背景、輩分及影響力，未來監委行使監察權時，是否可能自動萌生「小警總」，讓政治正確左右專業與中立？相信誰都不會否定這種可能。

監察這一戰，陳菊是在爭議聲中就任；接下來，她若真心想讓監委不受任何干涉，那麼8月1日上任後的當務之急，就是主動掃除監委們心中的小警總，這對追求華麗轉身的她而言，將是成功的第一步。至於該說什麼？該做什麼？以陳菊的智慧和歷練，這點絕對難不倒她。關鍵只在於她想不想做，而非能不能做。