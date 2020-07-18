太平島。(資料照片)

國軍漢光36號演習，13日清晨揭開序幕。當天，美國國務卿蓬佩奧強硬表示，北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源均不合法，為控制海上資源所實施的霸凌行動也不合法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。

領土既不在南海區域內，又不是《聯合國海洋公約法》簽約國的美國，這紙聲明，來得蹊蹺，雖說是因為川普內政不修，防疫無能，連任不利，試圖擴大中美衝突，將內部問題外顯化，降低國內反對的聲浪。不過，蓬佩奧的這紙聲明，卻再次暴露了中華民國台灣處境之尷尬與台獨主張之矛盾。

對於蓬佩奧的強硬聲明，我外交部強調南海諸島屬於中華民國領土，並對於各國對南海之主張應符合國際法規範、不承認不符國際法的主張表示歡迎。美國連中華民國都不承認了，又怎麼會承認中華民國擁有南海諸島的主權呢？外交部對不是《聯合國海洋法公約》簽約國的美國，表達歡迎「各國對南海之主張應符合國際法規範」，豈不是對牛彈琴？

不僅如此，台灣對南沙群島的主權主張，還有著基本的矛盾。

1945年日本戰敗後，將戰爭期間占領的南海諸島交還中華民國，次年我國派出軍艦巡航南海諸島，並將長島命名為太平島，勒石立碑。2016年蔡英文在高雄登上康定艦，遠距聲言我國擁有南海諸島主權，但是，2020年蔡英文就職典禮演講中，卻將中華民國的歷史，從1949年起給閹割了。既然如此，如今的中華民國主張的南海諸島主權究竟從何而來？

外交部真要主張南海諸島屬於中華民國領土，勢必要「概括承認」1945年以前中華民國的主權和一切主張，亦即等同於承認了「一中原則」。但是，按陸委會一貫說法，不承認一中原則，是當前蔡政府與多數台灣民眾的共識。進一步論，對於那些我國迄未有效占領的南海島嶼，外交部的主權聲明，形同廢紙，但就我國實際有效佔領的太平島而言，問題將更複雜。

2016年初馬英九曾登上太平島，宣示主權，但菲律賓長期主張太平島只是岩礁，2017年國際法庭在海峽兩岸都缺席的南海仲裁案中，也認定太平島不是島嶼，不應有專屬經濟區。如今，蓬佩奧鴨霸的南海主張，極有可能陷台灣於進退兩難中：

蓬佩奧的聲明，形同否定了台灣對太平島的主權，如果菲律賓漁民強行在太平島近海海域進行漁撈作業，太平島守軍該不該驅離菲國漁民？台灣應不應該改變對國際法庭「南海仲裁案」的反對立場，就太平島周邊漁權問題與菲國進行談判？台灣與菲國進行太平島漁權談判，算不算「擱置爭議，共同開發」？北京基於一中原則，若主張太平島暫由「中國台灣」暫管，並宣稱兩岸將共同保衛主權，台灣應否表示歡迎？如果菲國派兵登陸太平島，太平島守軍該如何因應？灘岸殲敵、全軍投降、還是撤軍？如果美國支持菲國軍事行動，台灣如何回應？太平島戰爭果若爆發，1600公里外的台灣本島如何展開後勤支援？戰事爆發，大陸軍隊若就近支援太平島的國軍，島上國軍該如何因應？國防部與參謀本部又該如何決斷？美國動向又如何？

上述種種假設狀況，應該都沒有納入此次漢光演習聯合反登陸、反空降、反特攻等科目，也沒有納入「濱海決勝、灘岸殲敵」的戰術演練。演習，畢竟是動態的軍事行動對抗靜待的假想狀況，然而，世局多變，蓬佩奧的一紙聲明提醒了我們，「濱海決勝、灘岸殲敵」的發生地，未必在台灣本島，可能發生於1600公里外的太平島，也可能發生於東沙、金馬、澎湖。

蓬佩奧還提醒了我們：對於資源有限的蕞爾小國而言，中華民國需要有獨立自主的外交政策、需要有前瞻的整體戰略觀。切勿事事以美國馬首是瞻，自陷於困境，成為區域衝突的犧牲者。

（作者為資深媒體人）