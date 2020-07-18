美國福斯（FOX）新聞製作「重磅專訪」，自稱為香港大學病毒學研究員的閻麗夢（Li-Meng Yan），向外界披露了她有關新冠肺炎疫情的「真相」，稱大陸當局一早就知道人傳人可能並壓制訊息，又說自己家人遭到當局威脅，因擔心成為「李文亮第二」才赴美國尋求庇護。

在西方媒體的包裝下，這位英文流利、身分真實的港大女研究員，似乎已經變成可以比肩李文亮的「吹哨者」，並且再一次證明只有西方「自由世界」才能容許吹哨者的存在。相信經過是次公開訪問，閻麗夢在大陸的親屬肯定會受到更大壓力，而這些又為她做「李文亮第二」積累了不少政治資本。

但是，讓我們冷靜思考、觀察，眼前的這位閻麗夢並不像是「李文亮第二」，反倒和去年同樣由西方媒體「爆料」的那位「中國特工」王立強有幾分相似。首先，閻麗夢也好，王立強也罷，都不是完全虛構的人物，他們的經歷、人脈、任職，都或多或少給人幾分「真實感」。例如，閻麗夢確實在港大相關科系做研究，而王立強與其爆料的「上司」向心夫婦確實有交集，而這就為後續真真假假、虛虛實實的「故事」提供了一定可信度，也讓傳言多了幾分「真實性」。

其次，閻麗夢和王立強所說的，只不過都是把媒體報導、社會傳言或人們基於既有立場所衍生出的一些認知、觀念，透過一個「真實的人」或「真實的故事」具象化，以驗證特定立場群體的判斷。譬如，王立強口中的「對台滲透」，民進黨已經當和尚念經，不知念了多少年，但就是因為有這樣一位「中國叛逃特工」在外媒爆料，才能挑起輿論興奮點。

同樣，新冠疫情爆發後，各種陰謀論滿天飛，「李文亮事件」也的確讓大陸官方面臨較大民意壓力，此時閻麗夢的登場，在某些人看來，正應驗了那句網路流行語：「不管你信不信，反正我是信了」。尤其是網路社群把所有人切割成一個又一個小的同溫層，只要反復丟同一種觀點、同一類訊息，三人成虎的諺語在網路時代更顯威力。

閻麗夢在專訪中並沒有提供所謂「一刀斃命」的證據，而港大方面也證實她和相關研究的核心圈離得很遠。這次疫情突如其來，她作為學界中人，當然能聽到一些耳語，但她將其簡單編織，以自己及其家人的前途做賭注，變成大國鬥爭的工具，實在是令人扼腕。

新冠病毒溯源問題的確還是個未解之謎。近期各國最新研究發現，阿根廷、西班牙、意大利等地發現新冠病毒樣本的時間，均早於去年12月底武漢首次爆發疫情的時間點。許多科學家也相信，新冠肺炎可能早就悄悄在全球流行，只是當時被誤診為流感，因而沒有引起各方注意。從此次國際輿論反應上看，閻麗夢的「爆料」似乎只是丟入大海的一粒石子，各國對她的說辭似乎並不感興趣。

這也道破了「閻麗夢事件」的實質，只是一場意在「出口轉內銷」的政治秀而已，和「王立強事件」別無二致。去年底的王立強事件，變相成為《反滲透法》和民進黨勝選的助攻手，但後來事情不了了之，故有人將其與「兩顆子彈」相提並論。而閻麗夢的登場，並未出現在美國發起「新冠溯源論」最強勢的3至4月，反而是在此時，很難不與美方因《港版國安法》發起對中國大陸新一輪攻勢相聯繫。

歷史事件「第一次發生是作為悲劇，第二次則作為鬧劇。」事實究竟如何，走著瞧吧！

（作者為智庫研究員）