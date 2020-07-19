編者按：前任國民黨黨史會編審暨前政治大學歷史教授蔣永敬，將二○○○年由國史館所出版的《孫中山與中國革命》修訂補充再版，分兩大部分：一為思想與理論，近百年來，有關孫中山與國民革命的著述質量均豐，因此書中將對孫中山有關世界觀的言論，依其年代及性質，分類記述並加註釋，讓讀者有基本概念；二為領導與參與，此部分詳述辛亥革命的重大起義部分，從多層面做有系統的探討，盼能使現今讀者對孫中山及其發動的國民革命有更多的認識。

正文開始：

孫中山畢生致力革命運動，無論是在精神上或是實質上，都居於領導地位。故其領導風格，關係革命運動，至深且鉅。其風格為何？述者紛紜，論者繁多。吳稚暉謂其「是一個很誠懇，平易近情的紳士。然而止覺是偉大，不能形容的偉大；稱為自然偉大」。李石曾謂其「胸襟浩瀚」、「寬大開明」、「民胞物與」、「仁民愛物」。 胡漢民謂其「處事接物不涉矜持，而自然崇高偉大」、「沉毅果決，百折不撓為其固有之勇氣」。張永福謂其「勝不露喜，敗不言慼」、「凡事均抱樂觀態度」。劉成禺謂其「律己無私財，馭人無私憤，以學問為條教，以讓恕為美談」、「大有子路聞過則喜，禹聞善言則拜之風」。日本友人宮崎寅藏謂其「彼其胸中，具數萬甲兵；彼其度量，可容卿百輩；彼其手腕，可以揮斥八極而無怍；彼其容貌，可以備具四時而有餘」。美國友人林百克（Paul Linearger）謂其「容貌英偉，而望之靄若春風。他的眼光清澈照人，無微不燭，凝眸注視時最有吸引力，火灼灼地懾人如獅。見他的人都覺他眉宇間威稜逼人」，「是一個你可以信託的人」。

在眾所述論中，而以陳天華在一九○五年聽完孫中山的一次演說後，對其風格的描述，不失為容谷足音。他說：孫逸仙者，非成功之英雄，而失敗之英雄也；非異國之英雄，而本族之英雄也。雖屢失敗而以將來有大望，雖為本族之英雄，而其為英雄也，決不可以本族限之，實為世界之大人物。彼之理想，彼之抱負，非徒注眼於本族止也，欲於全球之政界上社會上開一新紀元，放一大異彩。後世吾不知也，各國吾不知也，以現在之中國論，則吾敢下一斷語曰：是吾四萬萬人之代表也，是中國英雄中之英雄也。

本文則就眾所論述與其實際活動，歸納為三大領導風格。一曰交遊廣眾，有志一同。二曰滔滔雄辯，聽者悅服。三曰樂觀奮鬥，百折不撓。以下分別探討之。

交遊廣眾 有志一同

孫中山早年交遊之地，在夏威夷（檀香山）、香港及廣州等地，此亦孫中山青年年求學，立志與其成立興中會及首次起義之地。

夏威夷方面，在興中會成立前（一八九四），孫中山曾三次來到此地。第一次到此求學（一八七九～一八八三），即開始交遊，每當「課暇，輒與同國同學諸人，相談衷曲，而改良祖國，拯救同群之願，於是乎生」。 第二次是一八八五年應胞兄孫眉之召，來到此地。這年（乙酉）始立志革命，交遊時即談革命問題。第三次是一八九四年到此成立興中會，加入的會員達一二九人。大多為孫中山及其胞兄孫眉的友好。此時雖然「風氣未開，人心錮塞，在檀鼓吹數月，應者寥寥」。 但能有這麼多人加入，已是很不容易了。且多不乏疏財仗義、捨身報國之士。茲舉數例，以見一斑。

鄭金、鄭照兄弟，是孫中山第一次在夏威夷的好友，與孫中山為「金蘭」之交。興中會成立後，鄭金隨孫中山回國參加廣州起義。鄭照在孫中山數次的訪檀時，隨身護衛。一九○七年應召參加中越邊境起義。

宋居仁原在夏威夷開一小餐館，孫中山第二次訪檀時，常到其餐館用餐，兩人談起革命，志同道合。參加興中會後，賣掉餐館，回國參加起義。宋有兩子，長子紹殷，參加「三二九」之役敢死隊；次子紹達一九一六年在惠州參加討袁戰役陣亡。

鄧蔭南，是孫眉的摯友。加入興中會後，變賣全部家產，回國參加多次起義。一九二三年逝世於澳門，孫中山親書悼詞：「愛國以命，愛黨以誠，家不遑願，老而彌貞」。

夏威夷華僑與孫中山友誼之深，孫與之交遊之廣，梁啟超一八九九年底利用孫中山之介紹，來到檀島，受到信賴，變革命為保皇，雖稱計，但亦深懼一旦揭穿，後果堪虞。梁至其師康有為信中說：此間（夏威夷）保皇會得力之人，大半皆中山舊黨（原注：此間人無論其入興中會與否，亦皆與中山有交），今雖熱而來歸，彼心以為吾黨之人才勢力，遠過於彼黨耳。……而彼黨在港頗眾，檀山舊人歸去從彼者，如劉祥，如鄧從聖（蔭南。原注：此人傾家數萬以助中山，至今不名一錢，而心終不悔，日日死心為彼辦事，闔埠皆推其才，勿謂他人無人也），此間人皆稱之。彼輩一歸，失意於吾黨而不分，返檀必為中山用。吾賠了夫人又折兵，……全局可以瓦解。

贏得大家的敬佩

香港、廣州方面，孫中山從一八八三年到一八九五年十餘年間?交遊更廣。最初與之交遊者，為同鄉陸皓東，亦為革命犧牲之第一人。次為鄭士良、尢列等，均為以後革命的伙伴。一八八七年進入香港西醫書院（College of Medicine for Chinese, Hong Kong）後，最著名的，有所謂「四大寇」之交。孫之熱情與豪邁，「四寇」之一陳少白自述：我（陳自稱）跟逸仙是同學，他常常以諤諤之辯提倡革命主義，由此我也有些心得。我倆終於誓為肝膽相照的同志。……那時，他以自己的勞力，賺得學費以外的金錢；而以此金錢，請任何在他周圍的人到飯館去，大吃山珍海味，高談闊論，自以為快。花少了金錢，則不出校門一步，日夜用功，似完全與世無涉。因此而贏得大家的敬佩。（待續）