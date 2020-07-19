美國「反中」態勢形成，兩國對立衝突愈演愈烈，即使美國大選政黨輪替，也不會因而雲淡風清。放眼全球對中國較友善而有力量的地區莫過於歐洲，對大陸國家利益而言，如何善用歐洲這個槓桿，是戰略家應有的眼光思考。

美國總統川普與民主黨準候選人拜登都以「反中」標榜自己，並抨擊對手「親中」，未來3個多月選戰中，非常可能還會在「反中」較勁加碼演出。可以預估，未來無論誰當選總統，美、中將長期停留在磨合與對立期。甚至還有觀察家認為，如果拜登入主白宮，將更有能力籌組「反中聯盟」，對北京更不利。

但歐洲人對大陸態度大為不同，尤其德國人。總部設在英國的YouGov民調中心7月14日發布的一項民調顯示，42%德國人認為，50年內美國將失去世界霸主地位並被中國取代，23%表示不確定，22%未提出答案，僅14%受訪者認為美國能夠保留頭號強國地位。美國是否會喪失世界霸主地位是一個見仁見智的問題，但可以確定的是，愈多人相信中國將取而代之，美國對中國的打壓就會愈重。

大陸更應該調整心態，考慮在全球權力格局中重新布局。冷戰結束以來，北京一直都將中美關係視為大陸最重要的對外關係。但是，未來中美關係非常可能連大陸最重要的對外關係之一都不是，更可能的發展是長期陷入爭霸戰的「修昔底德陷阱」。

全球各大洲之間，對中國較友善地區莫過於歐洲，其中俄羅斯是大陸的戰略協作夥伴，但對中國除了提供武器、石油與軍事演習上撐撐場面之外，用處不是很大，而且雙方存有冷戰陰影，不太可能成為真正的盟國。德國在歐洲國家間，對中國既友善又有用。

德國總理梅克爾與中國領導人習近平互訪多次，簽訂各項協議不計其數。梅克爾是全球大國之中極少數能抗拒美國壓力、堅持與中國華為5G合作的領導人之一。梅克爾堅稱德國有能力處理自己的網安問題，不勞美國操心。甚至在美國以情報降等、不再提供反恐情資以及撤軍的威脅之下，她仍不為所動。

梅克爾日前接受歐洲報紙聯訪時表示，不要認定美國仍想當世界領袖，如果美國自願放棄世界大國角色，德國須「深切反思」。她說：「我們是在『美國想當世界大國』的認知中成長。假如美國現在想從這個角色退出，我們得深切反思。」她警告說，各國不該再把美國要當全球領袖視為理所當然，必須重新調整優先順序。

梅克爾所謂的「深切反思」究竟是何所指，目前並不十分清楚。無疑，她對川普將9500名美軍撤出德國表示遺憾，她說「駐德美軍不只能保護德國和北約歐洲成員國，還能保護美國利益」。然而，也沒有證據顯示，她會全力支持法國總統馬克宏主張的歐洲「戰略自主」的構想。

梅克爾與馬克宏曾公開宣稱，面對日益崛起的大陸，歐洲應該發展一套符合歐洲價值觀與歐洲利益的新戰略。馬克宏主張，歐洲有必要發展一套不靠美國就能保護自己的新戰略。梅克爾對於馬克宏的歐洲「戰略自主」仍持保留態度，因為德國將為此付出龐大代價。

美國前總統歐巴馬多次指責梅克爾對北約軍費貢獻不夠多，川普不僅加重批評力道，更經常對梅克爾冷言冷語，諷刺她不願承諾將國防預算提高到GDP的2%。不過，梅克爾當然也有她的苦衷，一旦德國將軍費從目前GDP的1.3%提高到2%，將意味著德國人民要維持現在的生活水平、社會資源分配與國際責任，勢必大量舉債。

在梅克爾「深切反思」德國戰略方針尚未定案的過程中，應是大陸出手的最佳時機。在「一帶一路」推出之初，包括英國、法國、德國、義大利等歐洲國家都紛紛加入，但沒多久許多歐洲國家都意興闌珊，直到習近平訪問歐洲，同意對義大利與瑞士「讓利」，一些歐洲國家才又燃起對「一帶一路」的重視與興趣。

畢竟，「能捨才能得」，有付出才有收穫，如果中、德兩國能建立可長可久的夥伴關係，加上義大利、瑞士、希臘等國的力挺，必能讓中國在歐洲得到愈來愈多國家的支持，也才不至於面對美國的挑戰時，經常處於孤立無援的情況。