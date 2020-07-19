中芯國際16日在上交所科創板掛牌，IPO發行價27.46元人民幣，首日收盤82.92元，上漲2.02倍，顯示大陸投資者的熱情，希望支持中芯突破華為困境。不過，客觀而言，中芯的實力與國際競爭對手相較，仍有待提升。何況，中芯仍使用大量美國設備和技術，要突破美國封鎖，仍有待努力。

成立於2000年的中芯國際是大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善的晶圓代工企業，旗下的6條生產線，為客戶提供14奈米製程代工及服務。

今年5月，美國商務部修訂直接產品規則，新規則下，自美國進口的半導體設備與技術，除非獲得美國商務部許可，否則不准用於若干客戶產品（如華為）的生產製造。台積電日前法說會時就表示，5月15日後已未再接華為新訂單，9月14日後也不會供貨華為。

如果台積電不能，中芯國際還可以為華為生產晶片？恐怕連中芯自已都不是那麼有把握。中芯招股書承認中美經貿摩擦可能導致中芯為若干客戶提供的晶圓代工及相關配套服務受到限制，公司可能面臨生產受限、訂單減少的局面。

中芯國際的生產，主要依賴應用材料、LAM Research、KLA、ASML等公司的設備，這些公司皆位於美國或是美國盟邦。如果沒有這些設備，在商業上幾乎不可能繼續推進製程，中芯大概會停在14奈米製程，無法升級到7奈米，而越小的製程，可讓晶片的運算速度更快，耗電量更小。也就是說，中芯即使不理會美國禁令，未來也將難以和國際對手競爭，大陸半導體先進製程晶片也可能斷貨，中芯的挑戰剛剛開始。