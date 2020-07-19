美國國務卿蓬佩奧13日正式發表《南海聲明》，表明美國全面否定中國大陸在南海的主權立場、支持南海諸國對南海的主權聲索，以及賦予美國機艦在南海海域動武的正當性。川普政府一改過去歐巴馬時代在南海主權爭議不選邊的立場，轉而力挺東協，自然對南海情勢造成相當程度的衝擊。

馬上香港《南華早報》18日就報導，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉表示，華府可能制裁遭指控在南海「霸凌」周邊鄰國的大陸國有企業，一般認為中海油與中國交建最可能成為目標。菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所長巴童巴卡闡釋說：「如果美國與東南亞國家一致認定，中國在何時、何處的行為不合法，接下來，利益受損的國家會要求進行磋商或訴諸司法行動。」

從這些講話中，我們看到的是兩個層次的衝突：一是美國與中國的大國角力，這是現有強權遏制新興強權的修昔底德陷阱，也是地緣政治上海權國家（美國）圍堵陸權國家（中國）出海的權力較勁；一是中國大陸與東南亞周邊國家的衝突。大國競爭談的人很多，我們來看一下中國與周邊國家的關係。

舉凡一個大國的崛起，周邊國家都會感到壓力，中國、印度都是這樣。為了讓周邊國家放心，2013年10月北京召開了周邊外交工作會議，中國國家主席習近平在上一屆政府的睦鄰、安鄰、富鄰三鄰政策之上，又提出了親、誠、惠、容4個維度的外交工作方針。同一時間，中國推出了「一帶一路」，但也在同一時間在南海進行深海石油探勘，然後開始圍海造島，逐步將南海諸島碉堡化。深海石油探勘只像下跳棋，但圍海造島就像下圍棋了。當海上絲路和南海主權碰撞的時候，東南亞國家就很難解讀中國的政策了。這樣的情勢，也讓域外強權有了可以介入的機會。

為了阻擋域外強權介入，中國不斷強調南海是一片平和的，外國勢力不要來攪和，也別低估區域國家解決區域問題的智慧。所以4年前國際仲裁法院就菲律賓所提的南海仲裁案做出裁決後，大陸除不接受裁決之外，也加快跟東協國家談判「南海行為準則」的速度，希望用行動證明區域國家解決區域問題的能力，不需外力置喙。

可是這裡面卻有一個難解的問題：「南海行為準則」不斷強調《國際海洋法公約》，可是《國際海洋法公約》是不承認南海九段線的。大陸想把仲裁案和「南海行為準則」分開，但仲裁案依據《國際海洋法公約》，「南海行為準則」也強調《海洋法公約》，因此二者又糾結在一起很難分開，於是域外強權挾國際法而有了介入的破口。但中國又不可能放棄九段線，怎麼辦？

大陸有學者建議中國可以以南海諸島為基礎，提供醫療、救難等公共服務，向周邊國家證明中國對區域的貢獻，只要穩住周邊國家，讓他們覺得美國不需要介入幫腔，美國也就少了一個介入的藉口。這倒是一個可以考慮的方向。

台灣在這場南海風雲中不可能不被捲入，因為南海也是我們的固有疆域，太平島也還在我們的手中。擱置爭議、共同開發，是我們最好的選擇，也是必須要守住的立場。若這個立場把握不住，盲目附和美國，只會自失立場，未蒙其利，先受其害，不可不慎。

（作者為東吳大學政治系教授）