蔡英文進入第二任期後，一般期待兩岸關係應該會比前一任期緩和，但是在內外情勢緊繃的情況下，緩解兩岸的契機似乎不那麼成熟，尤其是在11月初的美國大選之前。選後，在中美競逐「鬥而不破」格局下，應會稍有舒緩，但是兩岸的格局能扭轉嗎？

最近中美之間的博弈更加劇烈，籌碼越下越大，《香港國安法》激起美國總統川普祭出《香港自治法》，國務卿蓬佩奧更在南海掀波，美國硬是押著台灣下注，甚至川普訪台之議鬨起。這些議題固然是因為川普為了競選連任而出的招式，但在中美飆車之下，蔡英文坐在川普的車上顯然一時無法跳車，兩岸小三角畢竟還是隨著中美大三角的齒輪轉。

蔡總統的第二任期，黨內派系奪權態勢更加激烈，這次全代會中執委和中常委的競逐就可領略一二。新蘇連握有行政資源，聲音很大；海派掌控媒體，動作很猛；老獨派固然聲勢漸弱，但是蔡英文也必須顧忌；還有一些在獨派光譜左翼的年輕世代，他們的聲音更可在網路帶風向。蔡英文都必須面面俱到或逐一擺平。

在政務方面更是百廢待舉，第一任期的作為包括黨產會、促轉會、年金改革等，搞得人民怨聲載道，在2018的期中考，成績滿江紅。第二任期才開始，司法改革至今一事無成，又因為大法官被訓斥一事搞得形象大傷，監察院人事同意案才在立法院打過一架，才剛上路的三倍券被罵得一文不值，能源政策也因為中火重啟又備受質疑。民進黨引以為傲的民主進步，頗為斯文掃地。

最近台海、南海詭譎，大國機艦穿梭，漢光演習才結束，兵凶戰危的情勢顯示最關鍵的問題仍在兩岸。4年過去了，兩岸的問題不能停擺著不動，好在新冠疫情的關係，國際間互相鎖國，兩岸互不來往也就順理成章，但不可能長期鎖國。疫後或是美國大選後，兩岸問題必須重新面對。

最近上海東亞研究所所長章念馳在本報為文，就是在為兩岸尋找新的出路。他是大陸知名的友台派，面對武統派的聲浪高漲，他認為台獨的夢想已經做過了，台灣海峽也擋不住14億同胞的決心，「一國多制」才是維持相對統一的模式。他說，恢復全面往來，一切都在一念之間。語中似有最後通牒的意味，也不無諄諄善誘之心。

蔡英文面對的內外情勢不能不說是嚴峻，但解方仍在兩岸必須重開機，開機並不難，密碼就是「一中原則」。一中或是不一中，其實也都是說法，就像「九二共識」一樣，可以各說各話，各自解讀，何況蔡總總統也承認「憲法一中」的框架。

禪門有一問：天堂與地獄的距離有多遠？答案是一念之間。去年香港反送中時，蔡英文評論香港情勢，認為局面會不會惡化，全在領導人一念之間。蔡總統要不要讓兩岸重開機，答案也在一念之間。