美國對大陸祭出的封鎖、懲罰手段越來越多，也越來越荒唐，周邊國家除了注意不要惹禍上身外，也該多想想，以川普政府「美國優先」的霸權模式，能否把國家安危與身家性命完全交付給他。

美國對大陸的各種懲罰不斷增加，不久前針對新疆人權問題，把幾家大陸企業列入制裁實體清單；接著因《香港國安法》生效，川普宣稱將制裁與大陸需負責官員有業務往來的金融機構；然後是南海問題，美國國務院官員放話將制裁「霸凌鄰國』的大陸官員與企業。中海油、中國交建等國企可能被納入，可能凍結在美資產、禁止幹部到美國等。

坦白說，這種無限擴張的做法不僅鴨霸更是荒唐，對大陸企業而言，當然是以服務本國市場、遵守本國法令與政府政策為第一優先，難道美國企業不是如此？但現在只因為美國要打壓大陸，就能無限上綱到所有這些企業都要受制裁，依照這種標準，全球企業都必須優先考慮美國的利益與立場。

川普以平衡貿易為理由開始提高關稅，還勉強可算是在國際經貿規則中行事，當對華為祭出打壓手段、破壞全球供應鏈的運作與信任時，已明顯過頭。現在連那些只是根據本國政府與法令做生意的企業，都要找理由制裁，甚至倚仗掌握全球匯兌體系而傳出可能切斷美元供給，濫用權力，無庸置疑。

不過，川普的做法在一定程度上也把美國推離主要盟邦，包括法國、德國其實都已公開或私下發出「歐洲不能再倚靠美國」的說法。蔡政府的對外政策是一面倒向美國，甚至甘為美國的馬前卒，或許該想想其中潛藏的風險與危機吧。