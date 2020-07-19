從北京角度，今年11月3日以前，川普政府在兩岸關係上的種種作為，主要目的可能只為爭取選票，虛張聲勢居多，但隨川普選情快速下滑，川普政府下猛藥，逼北京攤牌、不得不入彀的可能性也大幅提高，於是面對各種兩岸最壞情況的準備也會相應加強。

美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾頃接受美國之音訪問時說：對中國最嚴厲的懲罰，就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性。這應是美國國會執政黨在眾院外委會的首席議員第一次直白提出美國應法律承認台灣為國家的發言，直接挑戰美國與中國大陸自1972年以來雙方外交關係的政治基礎，更直接衝擊1972年以來台海兩岸維持不統不武現狀的法理基礎。

麥考爾眾議員的發言是擦槍走火，還是經精心策畫後發出的第一槍，北京自會密切觀察後續發展。但對北京而言，此類事當非意料之外，只會更強化了其用非和平手段解決及必須盡早解決台灣問題的決心，倘有跡象顯示川普政府確實有意承認台灣為獨立國家的合法性，北京必會加快武統台灣的腳步，甚至對台發動閃電戰。

在川普政府對付北京的軍火庫中，還有一項有助於其選情的武器，就是邀請蔡英文訪問華府。根據美國一項不成文的規定，台灣的政府中總統、副總統、行政院長、國防部長、外長是禁入華府的。近1、2年來，美國不時傳出邀請蔡英文訪問華府的呼聲，最近被北京列入制裁名單的美國聯邦參議員克魯茲，即曾致函眾院議長裴洛西建議邀請蔡英文到華府美國國會發表演說。對北京而言，美國此舉雖非明白支持台灣獨立，但係嚴重踩紅線的做法。北京能對美國採取的有效報復手段有限，極可能會仿92年報復李登輝到康乃爾演講的做法，仍以台灣為主要報復目標。除軍演外，終止EGFA、經貿制裁、公布台獨人士制裁名單，都很可能是同步採行的報復及反制手段。

美中台三邊關係自美中關係快速惡化後盡顯其本質，即台灣只是美國用以平衡其與中國大陸關係的一個工具。美中關係惡化，美國無視台灣安危，利用台灣騷擾、削弱中國大陸的做法就更直接更強烈。民進黨政府若仍一味意識形態掛帥，全然隨跟著美國的音樂起舞，無視台海目前正一步步走向兵凶戰危險境的事實，遲早會使台灣成為美中對抗下最大甚至唯一的輸家。

（作者為退休大使）