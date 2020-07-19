政策的成效是以民眾的獲益與反應為依歸，對政府而言，最不擾民的方案即是最佳的政策。為了因應新冠疫情，民進黨政府有兩項立意良善的政策，卻也是最擾民的政策，一是振興三倍券，二是「小明」回家，前者是全國的大事，後者關乎人倫親情。

首先，振興三倍券印製了全新票券，1000現金購買3倍的票券，且限今年底前使用完。但上路後卻衍生許多問題，除了領取紙本券大排長龍外，哪些是適用消費的品項、店家可否拒收，真偽辨別，以及被套現的可能性等。一如所料，郵局和超商在領取首日都發生電腦當機，政府還得推出晚鳥優惠的促晚優惠，希望國人不要趕頭香。

問題是，從限購口罩的經驗，就可知道多數國人有「怕落隊，沒跟上」的心理。所以還看不到三倍券刺激經濟的成效時，國人就先得要勞師動眾去換回自己的稅金，這還沒加上印製三倍券的額外成本。最新民調顯示，有7成的國人不會因三倍券而有報復性的消費，所以是否能達到三倍券最初的振興目的，仍有待觀察。

另一件備受批評的政策就是大陸小明無法回家。過年期間隨家人回大陸探親的學齡前及在學小朋友，現在因身分問題無法回台，小明父母多次向行政院和總統府陳情，甚至淚流下跪後，只換來兩歲以下的「小小明」可以返台，但上千名在學的「小明」仍被拒於國門外。站在人道和人倫的立場，以標榜人權立黨的執政黨，卻執意違反人權，和民意硬幹，令人失望。

人權價值無人種、宗教、國籍和國界等之分，更何況「小明」主要是未成年的學生，近在咫尺卻已有半年未與家人團聚，實有違人倫常規，台灣是他們熟悉的生活圈，政府應該允許他們回家才是符合人道精神。2015年敘利亞難民男童亞蘭伏臥在土耳其海灘的畫面，引起國際震撼，記憶猶新，相信大部分國人是反中共，但不反中國，所以小明回家應不涉及政府反共的政策。

所有政府想要長期執政，都應造福百姓，才能得民心。當政策的擬定一再摻雜過多政治因素，甚至意識形態，就會產生化簡為繁的效應，使得原本的德政變成擾民政策，百姓反而受害。希望政府不要一錯再錯。

（作者為致理科技大學副教授）