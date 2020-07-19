行政院人事行政總處日前擬具「聘約人員人事條例」草案，引發各界的質疑。事實上「契約人員人事條例」草案向來是由考試院主政，此次人事行政總處提出的草案中的確有待商榷之處。

據報導，「聘約人員人事條例」草案中對於契約進用人員分為聘用一等至五等，以五等為最高等別。聘用五等者，得擔任約如公務人員簡任第十至十三職等職務。上述即使是參考現行聘用人員的規定，卻也有問題：首先，契約進用人員得包括現今所稱聘用、約僱、機要、聘任、派用等五類人員。其中，約僱的等級以五等最高，報酬薪點最高為330點；聘用人員的等級以五等最高，最高可達公務人員簡任第十三等，報酬薪點最高達790點。如今人事行政總處擬將各種契約人員統一規定，則人數更多、種類不一，職務列等只有五個，顯然不夠充分，而竟又以最優渥之類型為標準。

其次，民國106年銓敘部將「契約人員人事條例」草案函陳考試院時就指出：「因聘用人員毋須經公務人員考試及格，卻支給較高之薪俸，且無相關法定進用資格規範，爰造成不公。」

第三，聘約五等者得任用的職務竟然跨越公務人員四個職等，顯不合職位分類制精神；列聘約五等的資格要件不無過於寬濫，性質相關職務之界定與個案採計應慎重。一說認為文化、藝術、科技領域有此需要，但即使如此，也得框限之，而不是一般化。

我國於文化、科技等領域也多已建立司長、三級或駐外機關構首長職務採任聘雙軌進用，而增加了用人彈性。以德國法而言，其契約進用人力最高只到達約如我國公務人員之第九職等。

草案中規定，三等至五等的聘約人員，可在進用滿3年後擔任或兼任機關機構組織法規定有職稱職等的職務，也引起批評。這些機關構及相關職務之界定，以及有關的甄審與競爭評比過程，確實令人關注。

這類人事法案應有精確的數字、適度的分類，與公務人員之衡平，人事行政總處應用心回應各界的批評意見。

（作者為國立台灣大學政治學系暨公共事務研究所教授）