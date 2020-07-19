我們是個民主國家，應該不用懷疑了吧？但我們有共和精神嗎？恪守憲政主義嗎？篤信權力分立嗎？堅持法治原則嗎？人權價值優先嗎？誰敢一一都給個肯定答案呢？

如果沒人敢給，是要怪誰呢？在戒嚴時代，在野黨指責政府獨裁，要求回歸憲法。後來民主化了，政府一再輪替了，憲政道路還是一路行得顛簸。僅有的一個民主國會，打了30幾年，迄今還沒有打完。

一路打來，少數打多數，多數打少數；從台下打到台上，從外頭打到裡頭；在野的打在朝的，在朝的打在野的；學生打破了議場，議員打壞了桌椅講臺麥克風。打完人頭數人頭，數完人頭再打人頭。都說民主用數人頭替換打人頭，卻竟來成了這樣的替換法！

台上打的熱鬧，台下也看得高興，為打贏的喝采，對打輸的吐口水，看笑話。舉國上下，追求民主，好像只是在競技場看個輸贏；民主，難道只是為了分邊求個輸贏嗎？還是為了以說服尋求政治共識呢？

《紐約時報》這樣形容最近立法院的朝野互動：「20位最大在野黨的國會議員連夜占據了立法院，抗議政府『暴政』，以及總統提名其親信進駐高級別的監察機關。台灣的民主向以躁進著稱，國會中抗議鬥毆絕非罕見之舉。」輕描淡寫，客觀中肯地點出了國會的問題，在於無法理性處理一個糟糕的人事提名。

「總統提名親信進駐監察機關」，其實不是在野黨出師抗爭的理由，卻是國際媒體看到此項提名最大的問題所在。提名「親信」(a close aide)擔任監察機關首長，在實質上不會使得高級別的監察機關(high-level watchdog)失靈嗎？不問提名人選是否適格，單說提名親信進駐原該獨立的監察機關一點，即是春秋之筆。批評暴政，不足以引起共鳴；其提名親信堪議，才是要害所在。在野黨有進行國會抗爭意識，卻未抓到論述要害。國會的問題不在缺乏抗爭，而在程序不講道理。

自從總統就職文告中提到修憲的可能性之後，政壇討論修憲的話題與流言已經出現。但是此中還有與國會相關的重要問題，值得一問。

總統是在倡議修憲嗎？就職時宣誓恪守憲法的國家元首，適合倡議修憲嗎？除了降低投票年齡的題目之外，還有其他的修憲打算嗎？應受憲法制約的國家元首倡議修憲，是因為憲法約束太多，授與的職權不夠用嗎？

依據憲法，誰有權發動修憲呢？答案就是國會立法院；須是立法院提出憲法修正案，公告半年之後，由「中華民國自由地區選舉人」於3個月內投票複決。一個修憲提案若是降低投票年齡，其他的修憲提案會是什麼呢？修憲，是當下台灣很急迫的需要嗎？總統是在指定當下立法院的急迫任務嗎？

修改憲法，對台灣而言，需不需要高度的民主共識呢？立法院做為單一的國會，不該努力進行溝通說服嗎？民主共識是打架決定的嗎？

民主議會就只是投票數人頭嗎？民主就是由最大黨決定一切嗎？如果答案為是，政黨協商還有必要嗎？

民主議會只靠政黨協商嗎？如果答案為是，法案審查與政策辯論的正當程序，還有必要嗎？

民主國會中法案審查與政策辯論的程序都成過場，甚至連政黨協商也成了形式，凡遇重大爭論，不管是審議監察機關人事，還是國民法官制度的司改立法，若是一概由總統發號施令之後，甲級動員投票剋期完成；這還能算是個民主國會嗎？

朝野政黨都只是選戰機器，國會失靈的時候，該責怪的是憲法，還是國會呢？憲法既不會說話，也不會反抗；不依憲法精神行憲，憲法只是死物！國會失靈，該整修的會是憲法嗎？該由總統決定交由失靈的國會整修憲法嗎？修憲大計，會是整修國會嗎？

只懂動員，只懂戰鬥，只懂打架之後投票數人頭；不懂理性說服，不懂尋求共識，不懂正當程序，不懂共和精神，國會就只是戰場，不是議場；民主缺乏正當程序，就缺乏了靈魂。期待缺乏民主靈魂的國會整修憲法，來拯救民主政治，那是自欺欺人。今日真正需要整修的，不是憲法，而是國會喪失了議事功能，而是朝野不懂遵守程序正義的態度與精神。

開錯了處方，是不能治病的。

（作者為東吳大學法律研究所教授）