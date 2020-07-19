在經過近1年的醞釀後，NCC終於推出了「網際網路視聽服務管理法」草案，計畫透過「自動登記」、「規模申報」、「處罰台灣電信業者」等手段，來防堵對岸的愛奇藝等影音平台。

姑且先不論NCC這些管制手段最終能否達到效果（筆者非常悲觀），筆者好奇的是，禁止對岸影音平台的正當性究竟何在？

主張管制愛奇藝等對岸影音的人（如立法委員范雲）主張，愛奇藝等影音平台上充斥著「中國文化」的影音產品，尤其愛奇藝「在台灣超過600萬人下載」，有縱容「紅色滲透」的疑慮。蘇貞昌院長更是加碼表示，「不會讓中國達到併吞台灣的目的」。

依照范雲委員以及蘇院長的邏輯，台灣人民只要透過愛奇藝等網路影音平台追陸劇，就會遭到對岸滲透、洗腦，進而導致台灣遭到對岸併吞？原來在蘇院長及范委員的心中，台灣人民這麼沒有判斷力？必須要由政府立法來避免人民遭到對岸影音平台的洗腦、滲透？

須知，我國憲法第11條明文保障言論自由，其保障目的之一，即在於「滿足人民知的權利」，此經大法官於釋字第678號、644號及509號等解釋理由書中屢屢予以闡明。在媒體匯流的趨勢下，人民透過網際網路取得全球傳統以及新興媒體的影音產品，以獲取新知、交流資訊，已經是勢不可擋的潮流，NCC身為媒體匯流的主管機關，卻於此時立法管制跨境影音平台，非僅是螳臂擋車，更是時空錯亂！難道NCC還以為自己是500多年前英國皇權專制時期的「星座法院（Court of Star Chamber）」，擁有事前審查、管制出版、限制人民資訊來源的權力？

在自由民主法治國家，人民擁有思想及言論的自由，如果台灣人民連透過網路取得資訊的自由都可以由NCC任意予以剝奪，那思想及言論之自由也就淪為空言。在自由民主的國度，應當允許不同的意見（包括真理以及謬論）自由流通、辯論，並由人民自行判斷是非，不該是由國家控制資訊的來源，否則我國還有什麼立場嘲笑對岸建構「網路長城」是專制、獨裁？

簡單地說，對岸的影音出版品中當然不乏具有統戰或洗腦目的的影片，但是此等影片在台灣本來就沒有市場可言，就算在愛奇藝等影音平台上可以觀賞，也難以想像會受到台灣民眾的青睞。進而言之，即使少數的台灣民眾真的觀覽了這樣的影片，難道就會因此被洗腦，而相信抗日神劇中，共產黨員披著棉被就可刀槍不入？難道就會相信毛澤東英明神武？難道就會崇信中共偉大、光榮、正確？

如果民進黨政府憂慮的，是愛奇藝此等影音平台上可以觀覽未經我國許可的對岸影音出版品，則合理的管制手段應該是鼓勵愛奇藝在我國登記、註冊，並進而要求愛奇藝將未經我國政府許可之影音出版品予以下架，而不是全面禁絕對岸之網路影音平台。然而，目前NCC推出的管制手段，卻是要求我國電信業者、CDN或雲端服務商配合攔阻相關資訊，不得提供相關服務予「非法業者」，否則最重處以500萬元罰金。這樣的管制手段，不但是弄錯了病徵，也開錯了藥。不但沒管到對岸的影音平台，只是苦了國內的相關業者，註定是徒勞無功。

NCC這次推出的OTT專法草案，不但限制人民知的權利，而且管制手段也明顯地逾越了必要的限度，明顯具有違憲疑慮。筆者呼籲NCC不要為了仰體上意，強推違憲的OTT專法，否則將會在台灣言論自由的發展史上留下難堪的笑柄。

（作者為泰鼎法律事務所合夥律師、世新大學法學院兼任助理教授）