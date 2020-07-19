民進黨19日舉行第19屆第1次全國黨代表大會，儘管總統蔡英文睽違1年多再度以黨主席的身分致詞，不過，這次全代會顯然「雙陳」才是焦點。

代表民進黨實現重返高雄企圖心的前行政院副院長陳其邁，在這次全代會得到超高規格的待遇，不但進場順序夾在賴清德、蔡英文之間，近似壓軸之姿，且在整場大會持續提到815高雄補選的話題中，陳其邁的名字不斷出現；連特地為執政團隊上任滿月所製作的宣傳影片中，都再三看到陳其邁的身影。老實說，這麼露臉的副閣揆，還真是不多見。這當然是拜高雄補選之賜。

其實這次高雄的選舉，不過是個地方補選，蔡英文在致詞時，竟將之列為民進黨的4大任務之一，和廢考試院、監察院這種憲政大事屬同一等級，實在太離譜了。

當然，由此可知民進黨對高雄所展露出的「必勝」決心，而陳其邁打贏這場補選，應該也是沒有太多懸念，只是他就算贏了，不但是勝之不武，在民進黨內恐怕也難以服眾。畢竟民進黨以如此龐大的資源，毫無顧忌地投入輔選，套句「林九萬」（林飛帆）的話，此刻民進黨就算派出一顆西瓜也能當選，憑什麼一定要讓陳其邁這位已經做過一次代理市長、又選輸過一次的人三度上陣？民進黨在南台灣人才濟濟，卻獨厚陳其邁，是把其他人當塑膠嗎？

全代會的另一看點是不顧眾人反對、堅持要在全代會中行使中執評委投票權的前總統陳水扁。

阿扁稱，2018年九合一選舉以及2020年總統大選，他都有投票，憑什麼民進黨的全代會他就不能去投票？阿扁此言差矣。參與國家公職人員選舉的投票，是《憲法》保障的國民基本權利，因此即使是服刑中的罪犯也有投票權，只是絕大部分的受刑人沒有阿扁那麼好運，可以自由自在地去投票，因為台灣還沒有實施不在籍投票，被關在牢裡的人無法出去投票，可以保外就醫的人則大都已病入膏肓，當然也無法像阿扁這樣趴趴走去投票。所以，可以投票的受刑人阿扁就成了台灣另類的「民主奇蹟」。

然而，儘管陳水扁在前兩次公職人員選舉中投票，也並不表示他可以在民進黨的全代會投票，因為政黨的投票可並不是國民的基本權利。這次陳水扁能不能出門去全代會投票還得向中監申請；而民進黨全代會中執評委的選舉，顯然是之前中監對阿扁所訂下的「四不規範」之一：政治性活動，中監當然可以依情況駁回，但相信中監不敢也不會做此決定。而整個民進黨除了蔡英文被記者問起這個問題時，小小皺了個眉頭外，全黨一片靜默、毫無異議。

蔡英文在全代會致詞時說，民進黨清廉勤政，自我要求很高。然而，選輸的人到中央過個水後就可以在行政資源的大力護航下，厚臉皮復出；而目前仍是待罪之身的前總統竟可以隨心所欲到處活動！全代會荒謬的「雙陳記」，恰恰好打臉蔡英文的吹牛之詞。全面執政後，民進黨腐化的速度快到劇本都來不寫了！

（作者為資深媒體人）