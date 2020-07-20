香港西醫書院畢業後，先後在澳門、廣州行醫，醫務興盛，收入亦豐，結交人物日多。一八九五年成立香港興中會決定在粵大舉後，更以醫術結交軍政各界，督撫司道咸器重之。雖高談時政，語涉排滿，聞者僅目為狂士。創立農學會以為掩護機關時，粵督李翰章以次官紳數十人多署名贊助之，無有疑為危險性質者。其交遊手腕之靈活與人情之通達，胡漢民記云：人或有疑先生（孫中山）不解禮法人情者，余（胡）知先生於乙未（一八九五）舉事之前後，實親與各種社會周旋；社會情偽，殆無人如先生知之深者。

幾被視為「毒蛇猛獸」

廣州起義失敗後，革命陷於艱困時期，孫中山所到之處，幾視為「毒蛇猛獸」，而莫敢與之交遊。惟自一八九六年倫敦蒙難後，聲名大著，頗為日本人士所注意。當其一八九七年秋來到日本橫濱時，日本民黨領袖犬養毅遣宮崎寅藏、平山周來迎。引至東京相會，一見如故，抵掌談天下之事，大為快慰。更因犬養毅之介紹，廣交日本朝野賢豪。根據日本學者的研究，孫中山結交日人士有姓名可考者，達二七○人之多，包含軍、政、學、工、商各界及浪人。與宮崎寅藏之交，尤稱莫逆。孫中山稱之為「俠客」，謂為「虯髯，誠有過之」。

庚子（一九○○）這年，是革命與保皇勢力消長的分水嶺。庚子以前，學界與華僑多傾向保皇，庚子以後則倒轉過來。為因應情勢，孫中山和尢列在橫濱議定一項革命發展計畫，一為聯絡學界，一為宣導華僑。乃將橫濱中和堂加以改造，作為學界與華僑交遊之所。聯絡學界方面，較早交往者，有秦力山、戢元丞、沈翔雲、吳祿禎、程家檉等，多為留東學界活躍之士。由於彼等之串連，孫中山與學界的交往，日趨密切，例如章太炎與孫中山之訂交，則由秦力山的引介。章《自訂年譜》記曰：逸仙方在橫濱，湖南秦遯力山者，故唐才常黨，事敗東走（指庚子勤王之役），卓如（梁啟超）不禮焉。往謁逸仙，與語，大悅。余（章）亦素悉逸仙事，偕力山就訪。逸仙導余入中和堂，奏軍樂，延義從百餘人會飲，酬酢極歡。自是始定交。

此為壬寅（一九○二）二月事。劉成禺者，亦學界有志之士也。孫中山亟欲交往之。乃囑程家檉邀約之。劉自述曰：壬寅（一九○二）予（劉）在成城陸軍預備學校，程家檉奔馳而來曰：「孫先生自海外歸矣」。程往橫濱見之，一見即問曰：「劉某來否」？程曰：「此兩湖書院同院老友也，來矣，已入成城學校」。先生曰：「予急欲見此人，汝可回東京，陪彼來，成城不能外宿，晨來晚歸為佳」。予與家檉造橫濱月山寓廬，先生出遊，執予手曰：「壽卿（吳祿貞字）、元丞（戢）來日說武昌事件（指漢口勤王事），力助黨人出險，尤感太夫人拯救之恩」。縱談竟日，傍晚乘車回東京。

孫中山不僅本身交遊廣眾，且鼓勵朋友廣為交遊。尤其對於青年朋友，充滿熱情與愛心。劉成禺記曰：日本維新領袖，皆精深漢學。先生（孫中山）以予（劉）曾涵泳古籍也，先生於所往來名流，廣為延譽；且率予拜訪宴談進步黨領袖犬養毅、名儒德富豬一郎、自由黨領袖板垣退助伯，主張民主政治之中江篤介翁，豪傑頭山滿翁。他如宮崎寅藏、尾崎行昌諸名流，更朝夕往返。以初履日本之學生，識朝野之賢達，皆先生所賜也。

滔滔雄辯 聽者悅服

孫中山鼓吹革命的方式，除撰文和談話外，最特出的是他對大眾的演說，深具吸引力。林百克在其所著《孫逸仙傳記》中對於孫中山演說的風度和聽者的反應，顯然是經過資料的考證，加以琢磨，而有頗為細緻的描述。說他演說時，「驟然響朗的聲音，中人如有電力」，「句句真實，準確鋒利，聲音高下疾徐，如合音節，演詞平穩如流水，煞尾清楚，戛然而止」，「雄辯滔滔」，「一口氣差不多說五百多字」，「有很大的動人的魔力，他所仗的是真理與吸引力」；「人們是服從真理的，所以他的精神，他的演說，就受人們的信仰，使得他做一個人們的領袖」。

孫中山依其發展革命計畫，從一九○二年底到一九○五年的上半年，兩年半之間，再度環遊世界。從事宣導華僑和聯絡學界的工作。所到之處，大受歡迎，與第一次環遊世界（一八九五～一八九七）的情況，完全不同。一九○五年七月，回到日本，集合全國之英俊，成立同盟會於東京，始信革命大業，可以及身而成。

孫中山這次環遊世界，收穫最大的，一為宣導夏威夷的華僑；一為聯絡歐洲學界。在夏威夷，當地西文報紙對於孫中山的到訪和言行，有不斷的報導。尤其報導他對華人群眾的演說大受歡迎的情況，至為醒目。例如一九○三年十二月十三日在火奴魯魯對華僑的公開演說，當地英文報《太平洋商業廣告報》在十二月十四日頭版報導，大標題是：孫博士鼓吹中國起來反抗；副標題是：著名的革命家竭力主張推翻滿清王朝皇帝是「東亞病夫」。報導的內容有：「孫中山是一個傑出的演說家，他能極好地掌握群眾的情緒。孫中山不是那種狂熱分子。他是冷靜、有條理的思想家。他是天生的領袖人物」。聽眾的反應，報導說：「聽眾上千人，情緒極為熱烈。孫中山的演講，經常被熱烈的鼓掌聲打斷」。

一九○五年八月十三日，孫中山在東京向留學生作公開的演說，大為轟動。演說的會場是東京富士見樓（麴町區飯田河岸），會場能容千人。屆時爆滿，後來者猶絡繹不絕，門外擁擠不通。警吏令封門，諸人在外不得入，喧嘩甚。又開門聽其進場。室內階上下，廳內外，皆滿無隙地。後至者皆不得入，踵門而退者殆數百人。然猶不忍去，佇立於街側以仰望樓上者復數百人。有女學生十餘人，結隊而來，至則門閉，警察守焉。女學生大憤，恨恨而返。

陳天華記錄這次大會全部的過程。記錄刊於東京《民報》第一號（一九○五年十一月）。記錄孫中山從上台演說到講畢，獲得十次掌聲。（待續）