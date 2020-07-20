無色覺醒》賴岳謙：中伊簽署經貿合作！ 美氣急猛打台灣牌！(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第677集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「中伊簽署經貿合作！美氣急猛打台灣牌！」

突破美國經濟制裁，中伊簽訂經濟合作。伊朗公佈國際重要訊息，中國大陸跟伊朗已經簽署條約，也就是伊朗保證供應中國大陸二十五年的原油，中國大陸提供伊朗所需要的基礎設施建設，包括鐵路公路機場碼頭，甚至銀行金融等。換言之，這消息公佈後，代表這個條約已經過伊朗國會批准。中國大陸可以確保伊朗原油二十五年的供應。

當中國確保其原油供應，逐增加與美國談判籌碼。對中國大陸來講，加上其國內原油產量，就有更大的底氣，有更大的空間，跟沙烏地阿拉伯、中東卡達、俄羅斯，跟其他產油國談判，甚至跟美國來談判或其他相關重要事物。波灣危機大國博弈，中伊不畏美國制裁？

那問題就在於美國敢不敢制裁呢？其實美國制裁也無妨，因為中國銀行目前體系，是可以迴避美國可能夠的制裁。也就是說，伊朗可從中國大陸獲得很龐大的利益，使伊朗本身能夠有外匯，向世界採購他所需要的物資，來振興他的經濟。而中國大陸幫助伊朗把基礎設施建設起來，伊朗的經濟問題可以獲得部分的解決。

美片面毀伊核協議，國際盟友也不認同！這樣的情形下，美國單方面採用經濟制裁伊朗的手段，就似乎站不住腳了。而由於美國是單方面的撕毀伊核協議，所以美國在國際上沒有正當性及正義性，因此美國做法也沒有得到歐洲國家的支持。也就是當初六加一會談裡面，法國英國俄國跟德國，他們是不可能支持美國，聯合國安理會也不支持，北約也不支持，歐盟也不支持，所以是由美國單方面的去制裁伊朗。

既然是美國制裁伊朗行為是單方面的，現在中國大陸跟伊朗，這樣的一種合作協議完成了以後，一旦開始推動，美國他如果要直接跟中國大陸較量的話，美國你敢實施封鎖嗎？你敢跟中國大陸打起來嗎？雖然不是聯合國的決議，但因中國大陸這樣的作為，將使美國在國際經濟制裁的手段，完全減弱或消失功能。

中國與伊朗經濟合作，致使美國立場難堪？美國立馬猛打台灣牌消消氣？對美國來講確實是氣急敗壞，相信美國在這個氣急敗壞的情形下，再猛打台灣牌的可能性就越高了。中美國際角力升溫！台灣恐淪政治棋子？

美國為了牽制中國，美國政府友台動作不斷。國會不僅不斷出新的「友台法令」，甚至大踩中國紅線，將對台軍售常態化；美軍也公布在台軍演的畫面，挑動海峽兩岸關係。川普政府大打台灣牌，蔡政府也不斷強調，台美關係達到史上最好，而台灣最終能就此得利多少呢？

當美國再猛打台灣牌，這個時候考驗蔡政府的政治智慧，你要站在美國的利益考慮？還是要站在我們中華民國的人民的利益考慮？麻煩你一定要有智慧，要審時度勢，不要到最後所帶來的危機，可能對我們老百姓是不可逆或不可挽救的傷害。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！