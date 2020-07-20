美國國務卿蓬佩奧發表南海聲明，宣稱2016南海仲裁案結果具有約束力，並指控北京的南海主張不合法，堪稱對北京的「檄文」，為今後南海可能出現的軍事衝突預作論述準備。美國拋棄中立立場，對宣稱擁有南海諸島主權、主張太平島是「島」不是「礁」的中華民國而言非常尷尬。

外交部迅速做出回應，四平八穩卻明顯矛盾。發言人歐江安重申南海諸島屬中華民國領土，以及2016年提出的「四個原則」基本立場，同時對美方聲明表示「歡迎」，卻忽略了美國最新立場對我國家利益的傷害。此舉同時惹毛了統獨兩派，對緩解兩岸關係不會有幫助，美國大概也不會滿意。

獨派認為，沒必要再談具有「大中國」內涵的中華民國南海領土主張，藍營和統派則指責政府，竟然對否定中華民國南海領土主張的美方聲明表達「歡迎」，傷害了國家主權和尊嚴。

不過，總體上蔡政府算是守住基本立場，無論是不久前的釣魚台更名，還是此次南海議題，均把中華民國領土放在官方回應文本的最開端，訊號不言自明：第一，中華民國台灣是繼承自1911年的中華民國，雖然兩岸有政治、制度、價值以及國際空間的紛爭，但在台灣的中華民國政府有義務守護包括釣魚台（東海）、太平島（南海）在內既有領土的主權。第二，蔡政府對主權、兩岸關係的基本立場具有一貫性、穩定性，沒有昨是今非的問題，更不會挑釁或爆衝。

不可否認，4年來蔡政府對外路線「親美遠中」，但這是國際格局變化下的結果，也是民共互信薄弱下的不得已選擇，國人應該可以理解。

尤其近半年來，川普受困於疫情失控、失業率高攀與抗爭頻起，連任危機日益加深，對中國的挑釁和施壓已達到癲狂狀態。蔡政府即使靠「反中」贏得連任，就職以來的兩岸、外交作為仍然冷靜，在香港、新疆等議題上保持自己的立場和節奏。可以看出蔡政府的避險思維有所增強。

過去30年中美關係合作大於競爭，台灣得以左右逢源，遊走於中美競合灰色空間。如今中美關係基調發生歷史性改變，選邊美國似乎是不得不的選擇，這又夾帶著既有的統獨、藍綠之爭，變成一個相當敏感的議題。從這4年蔡政府的實際作為及效果來看，台灣傾向於美國，固然綠營獨派叫好，也招致了北京的憤怒，兩岸關係陷入30年來最差狀態。

大國對抗之下，小國只有抗衡和扈從二個選擇嗎？國際關係理論是一回事，政治實務往往是另一回事，從此次中美對抗下，其他國家的選擇和作為來看，選邊站不盡然是唯一選擇。中美對抗的本質，並非霸權爭霸，而是新舊力量交替過程中的摩擦，大陸作為新興大國，是更有活力、韌性與前景的一方。例如，歐洲中堅力量法、德兩國，對新冷戰毫無興趣，也沒有在香港、5G、新冠責任問題上扈從美國，反而更看重後疫時代與大陸的合作。

再如，蓬佩奧南海聲明發布當天，大陸外長王毅就與菲律賓外長舉行視訊會談，雙方就南海議題釋出積極穩定訊號，這說明至少在杜特蒂任內，菲律賓不會再度淪為美國打南海牌的抓手。

東南亞國家正面臨後疫時代如何早日振興經濟的問題，急需恢復產業鏈、擴張貿易，南海周邊國家對大陸的經貿需求更為急切，不會指望仍深陷在疫情和經濟衰退中的美國搭救。這更加突顯，蓬佩奧的聲明不過是一場千方百計吸睛的獨角戲。在這個時候，美國自然而然會把更多賭注押在「最忠誠小弟」台灣身上。可以預見，台灣面臨美國的政治壓力只會更大，這也是考驗蔡政府政治定力的時候。

台灣對大陸經貿依存度不斷上升，在台灣實行的《中華民國憲法》，是兩岸共同維護中華民族主權領土的歷史連結和法理依據。這是民進黨執政下兩岸關係的「壓艙石」，也是蔡政府理性應對中美硬碰硬的基礎。

就在美方南海聲明幾天後，大陸解放軍就在永興島部署8架戰機，戰略表態意涵明確。面對緊繃情勢，唯有冷靜務實、堅守立場，台灣才可以避免成為大國對抗歷史週期的犧牲品。