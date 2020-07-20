北京疫情稍解，香港再度大爆發，可以預期，今年兩岸的全實體交流幾乎不可能恢復。近期舉辦的中山論壇，就採取線上線下結合方式，疫情不影響這種大型兩岸活動，但對於面對面傳話，或藉親身接觸培養默契，仍然不利。

歐美疫情無趨緩跡象，即便他國對台灣開放，入境免隔離，但台灣仍堅持返台要隔離14天，兩岸解封更無時間表，不少台商無法長期放著大陸生意不管，最近紛紛認命，返回大陸，經隔離14天後開始親力親為管理。

在兩岸交流上，中山論壇的舉辦方式，是大陸涉台單位針對疫情下兩岸交流所做的特殊安排，看來會成為新常態，如論壇開幕式採取現場＋雲論壇模式，以線上線下相結合方式進行，是今年至今最大規模的兩岸交流活動。

可以預期，這種台灣來賓以在陸台胞為主，以視訊進行兩岸交流的方式，要一路適用到明年，許多兩岸的學術研討會，也以視訊方式進行。當然，一對一的閉門視訊仍可討論事情，但總比不上面對面有效。

中美對抗，美國打台灣牌與壓制大陸，一步比一步凶，可以說，在11月3日前，與新總統選出到明年1月20日就任前，將是台海最危險的時候，要防止誤判，須有安全與私密的溝通管道，在疫情隔絕人員往來下，雲交流如何安全並忠實地傳遞兩岸真正看法，是一大挑戰。