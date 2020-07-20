今夏求職季，求職網站Glassdoor統計美國畢業生最嚮往的公司，短影音平台TikTok（抖音）赫然位列第5，比Google還受歡迎。這個由北京字節跳動科技公司開發的APP，今年上半年成績亮眼，全球下載量突破6.26億次，是全球獲利排名第3的APP。但對美國總統川普來說，這個廣受年輕人喜愛的APP，可能成為他此次敗選的最後一根稻草。
人稱「抖音阿嬤」的勞普呼籲網友取票不出席川普造勢大會的影片，吸引200多萬人次觀看，抖音用戶果真響應其號召申請入場並放了川普鴿子，導致川普6月15日的一場造勢大會現場稀稀落落，讓事前誇下海口的川普顏面無光。事後勞普還宣稱要在TikTok組織一個挺拜登的內容創作團隊，擺明針對川普。
最新消息傳出，白宮考慮把字節跳動公司放入商務部的「實體清單」，將之完全封殺，當然，打的是國安疑慮的旗號。此舉應已來不及扭轉川普的競選頹勢。
#快評
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。