今夏求職季，求職網站Glassdoor統計美國畢業生最嚮往的公司，短影音平台TikTok（抖音）赫然位列第5，比Google還受歡迎。這個由北京字節跳動科技公司開發的APP，今年上半年成績亮眼，全球下載量突破6.26億次，是全球獲利排名第3的APP。但對美國總統川普來說，這個廣受年輕人喜愛的APP，可能成為他此次敗選的最後一根稻草。

人稱「抖音阿嬤」的勞普呼籲網友取票不出席川普造勢大會的影片，吸引200多萬人次觀看，抖音用戶果真響應其號召申請入場並放了川普鴿子，導致川普6月15日的一場造勢大會現場稀稀落落，讓事前誇下海口的川普顏面無光。事後勞普還宣稱要在TikTok組織一個挺拜登的內容創作團隊，擺明針對川普。

最新消息傳出，白宮考慮把字節跳動公司放入商務部的「實體清單」，將之完全封殺，當然，打的是國安疑慮的旗號。此舉應已來不及扭轉川普的競選頹勢。