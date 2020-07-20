國發會通過蔡政府第2任期「國家發展計畫」（110～113年），目標是平均經濟成長率2.6～3.4%，失業率平均3.5～3.8%，核心消費者物價年增率1.0～1.5%。預期蔡總統任期結束前，人均國內生產總值（GDP）成長到2.90至2.96萬美元，有機會達到3萬美元。在新冠疫情蔓延，全球經濟衰退底部深不可測，而台灣經濟成長預估保1的情勢下，國發會的國家發展計畫顯得突兀。

國家發展計畫始於民國42年，每4年為1期，稱為「四年經濟建設計畫」，逐期設定經濟發展目標，指導公私部門配合落實計畫來達成目標。

在經濟發展早期階段，因公營部門比重較大，包括水電、石化、鋼鐵、海陸空運輸等基礎產業和設施多由政府掌控，政府行為影響經濟頗高，確實可以發揮追求目標之指導效果。

然而，隨著台灣政治民主化、經濟自由化、公營事業民營化，加上大型企業發展快速，政府的經濟角色已明顯弱化，融入全球經濟後又受國際景氣影響甚大，經常難以達成目標，設定成長目標的必要性也逐漸受到懷疑。況且，當台灣人均生產超過2萬美元，被國際貨幣基金列為「富裕經濟體」之一，「反發展」已成為社會進步力量的重要訴求，民眾對生態環境、環保、社區發展、社會正義等議題更加重視，早已放棄GDP至上主義，認為政府不能不計代價追求經濟成長。

台灣藏富於民，物價低廉，即使經濟成長不快，一般庶民也還能夠享有不算太差的生活水準。若政府不計代價，以追求經濟成長為首要目標，不僅可能付出環境、生態等各種額外成本，也可能因其他重要社會價值的反向發展，而造成人民幸福感下降的後果。例如，分配反惡化，庶民相對被剝奪感上升；工作過度忙碌因而讓家庭成員缺乏互動，對社會產生怨懟心或疏離感；職場競爭壓力造成年輕人晚婚、少子化問題等，絕非國家追求發展的本意。

近年來包括國際機構和英、法、美、加、日等國紛紛調查各國的「幸福指數」，除了進行國際評比以外，也提供各國知己知彼，供作施政參考。各種幸福指數評比項目不同，若以聯合國自2012年逐年公布的《全球幸福報告》，依據人均GDP、社會支持、預期壽命、社會自由程度、寬容度、腐敗程度和公民幸福感等因素綜合評分，在全部153個國家和地區的評比中，台灣在2020年報告中名列全球25，居於東亞首位，超過日本、南韓、新加坡、香港等地，更超越94名的中國大陸，表現相當不錯。

然而，台灣的人民幸福感正受到所得分配惡化、青年就業、創業困難、社會階層流動停滯的嚴重侵蝕。而新冠疫情延燒，美國、歐洲都以無限量化寬鬆政策救經濟，其他國家也紛紛採行大規模財政政策幫助民眾與企業度過難關，因而造成全球股價大漲，房地產價格蠢蠢欲動，可以斷言，財富分配不均與青年就業機會減少的問題將更嚴重。

國家發展計畫不往這些方向設定目標、努力改善，卻停留在20世紀成長率應設定為2%、3%或4%的表面文章，只會照本宣科做老文章的舊官僚，應該自己告老還鄉了。

國際間幸福指數的調查逐漸受到重視，但迄今執行的方法未能統一，只能提供各國參考。我國曾在2013和2014年，參考「經濟合作暨發展組織」（OECD）「美好生活指數」的調查方法，進行「國民幸福指數」調查，可惜因立委認知不足，對調查結果產生誤解而恣意刪除預算停辦。政府也未能深入了解其重要性，並妥善說明後堅持辦理，導致原可讓我國跟上先進國家的重要調查竟然曇花一現。

如今，在全球面臨疫情肆虐，社會遭到劇烈衝擊之時，正是重新嚴肅思考國家發展目標的最佳時機。我國既然在6、7年前已有調查經驗，建議恢復辦理「國民幸福指數」調查，並簡單設定「主觀幸福感」、「所得分配」和「失業率」作為三大國家發展目標，以提升國民的「主觀幸福感」。

後疫情時代可能是全球經濟重新開機的時代，過去40年來的全球化趨勢與製造鏈分工模式，都可能重新洗牌，國發會與其提出舊思維的經濟發展目標，不如離開冷氣房到第一線和企業家與中小企業老闆對話，找出台灣後疫情時代經濟發展的新模式。