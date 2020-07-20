年初宣布退出政壇的前總統陳水扁出席民進黨全代會投票，並在臉書貼出照片，台中監獄依舊視而不見，認為這是參加社團性質的社會活動，阿扁政治機關算盡，連應行政中立的矯正機關也沒轍。

阿扁在馬朝獲准保外就醫，台中監獄祭出「四不」限制，要阿扁「不公開演講、不接受媒體採訪、不上台助選、不參與政治活動」，但扁全不甩，無論是替兒子陳致中選舉造勢站台，出席凱達格蘭基金會募款餐會，甚至進到選舉投票所投票，都羡煞所有受刑人。

尤其小英執政，阿扁趴趴走屢踩紅線，還和前法務部長邱太三隔空對罵，結果邱太三下台，扁仍然沒事，反更囂張。對此，有人稱扁是「政治精算師」，也有人叫他「麻煩製造者」，扁力挺的一邊一國黨更稱他的職業是政治，演講是其最重要的工作與溝通方式。

這些稱呼讓阿扁雖被法院依貪汙罪判重刑，卻能金蟬脫殼趴趴走。今年初大選結束，一邊一國黨慘敗，阿扁發出退出政壇聲明大喊再見了，外界以為扁就此噤聲，未料，和蘇揆等許多政治人物一樣，都只是以退為進的藉口。

當民團抗議要求國民參審陪審併行，踐踏司法的扁也插一腳，轟民進黨過去支持陪審，昨是今非。民進黨全代會，扁更未演先轟動，事前PO文調侃如果投個票就被抓，也算求仁得仁，結果投完票就離開，只在臉書PO照炫耀。

依陳致中說法，扁去之前已知會法務部，顯然PO文是想測試在民進黨全面執政後的政治能量，但這個前黨主席並沒和現任主席蔡英文碰面會晤，畢竟扁特赦問題和趴趴走挑釁司法的行為始終讓蔡總統很難堪，扁心知肚明，願唱獨角戲，無非就是政治算計。