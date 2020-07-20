2019年全球經濟因受美中貿易戰、全球景氣、投資與信心低落等因素影響，成長率僅2.47%，創下2009年全球金融風暴後10年最差表現。2020年上半年續因新冠病毒肺炎自中國大陸快速蔓延至全球，全球經濟更宛如失速列車重摔跌落深谷。展望2020年下半年台灣面對的重大變局，美國選舉、美中對抗、兩岸關係、新冠疫情與全球經濟五大外部變數均將牽動我國經濟財金民生，政府必須妥善謹慎因應，勿忘當前施政的重中之重應是持續管控疫情、企業紓困，及部署後疫情時代的經濟轉型大計。

本次兵棋推演想定的一個動次為疫情與經濟，想定下半年如新冠疫情擴大對國際權力與經濟活動、國際貿易、經濟整合等之衝擊變化。環顧台灣四周，新冠疫情在歐美與部分亞洲國家局部解封後似有出現第二波、第三波升高的跡象；6月間國際貨幣基金(IMF)再次下修今年GDP成長預測至-5%左右，全球主要經濟體除中國經濟下行壓力已漸獲控制外，其餘許多國家均恐將面對近20年甚或二戰以來最慘烈表現。而歐美疫情對我經濟與出口的衝擊已在3月後陸續顯現，日前亞洲台灣總商會舉辦新舊會長交接典禮時向蔡總統求助，直言海外台商已經快撐不下去。未來半年政府當務之急是擴大做好企業紓困，慎防出現中小企業與海外台商倒閉潮。

美國疫情失控，美中關係陷入空前緊張，雙方在下半年均可能升高對抗的手段、規模與力度。如美中經貿衝突擴大至全面性對抗，我國如何在美中關稅報復、科技冷戰、金融制裁中自我保護，對我國經濟直接、間接影響至鉅。此次兵推想定之一個情境為川普政府如全面擴大對陸資企業出口禁令，將衝擊我國對陸龐大訂單。我政府應協助企業了解及適用美國禁令下之合法豁免或排除措施，將我企業因美中對抗遭受之損害降至最低。另因美國政府預計將不分黨派加強爭取優質台灣企業赴美投資，我國如何在符合國家與產業利益下與美國洽談最佳投資環境與待遇，協助產業聚落移轉至美國布局，將是我國延續2019年台美貿易、產業合作紛紛繳出亮眼成績單後，欲推動台美關係展現新頁的一項優先要務。

國際局勢詭譎多變亦可能干擾兩岸情勢。在經濟層面，去年起國內盛傳兩岸ECFA協議將因「十年大限」到期而面臨存廢問題。儘管官方及學者多次說明ECFA條文沒有10年到期規定，亦無續約問題，然因EFCA簽署與生效分別於今年6月29日與9月12日屆滿10年，因此迄今各類揣測與疑慮不斷。此外，新冠疫情促使東協國家加快經濟整合腳步，爭取在今年底簽署當前全球經濟規模最大、人口數量最眾的《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)。ECFA與RCEP都是我出口導向企業關切至深的貿易協定，建議政府應主動著手檢討ECFA執行10年成效與盤點其對不同產業之影響。即使一般判斷陸方主動提出終止的機率甚渺，然因我對大陸市場的出口優勢確正逐年下降(早收清單貨品除外)，當局宜思考在美中台三方關係交相作用下，如何鞏固我國在最大市場中國大陸的基本經貿利益。

因兩岸氛圍亦將影響我國爭取參與各種形式的區域經濟整合，面對RCEP有望在今年底或明年初完成簽署，國內可能出現新一波赴東協或印度投資潮，政府亦應準備因應我國如無望參與RCEP或其他貿易協定對我出口、投資之影響，並尋求替代方案。另政府多次宣示將爭取加入CPTPP及洽簽台美FTA，在今年年底日本疫情趨緩及11月美國舉行總統大選後，將是我國啟動推案的較佳時刻，如經評估認為開放美牛、美豬或日本福島五縣市食品進口於短期內恐無解方，則因規畫漸進式方案，及同步籌謀我國整體經貿發展的新出路與轉型之途。

總言之，今年我國應謹慎應對國際與美中局勢各種變化，諸事小心，優先目標為持續防疫及協助因美中衝突、供應鏈變動及新冠疫情以致營運困難的產業與企業，並須「超前部署」，構思後疫情時代的經濟轉型定位與產業發展方向。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）