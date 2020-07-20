民進黨全代會剛落幕，蔡英文以黨主席身分揚言不讓腐化劇本成真，言猶在耳，繼唐榮總經理涉弊事件後，又傳出綠委與國營事業繞過外交部私下會晤印尼高層，無論原因為何，都顯示「門神文化」正逐漸在腐蝕民進黨。

國民黨團本月初踢爆，蘇嘉全外甥張仲傑擔任唐榮公司總經理期間，將公司標案發包給兩個兒子和妻子，還和其他公司勾結低價販售唐榮鋼材，這些弊案調查屬實，但時任經濟部長的沈榮津等人不僅列為密件，也未處理。

事件爆發後，張仲傑請辭，高雄地檢署也在隔天分案調查。儘管蘇嘉全聲明該案是「重彈老調」，但不可否認的是，如果國民黨不爆料，張仲傑還會繼續穩坐原來的位置，經濟部也若無其事，雄檢更不可能偵辦。

無論蘇嘉全知不知道他的外甥做了什麼事，這些事情所以被掩蓋這麼久沒人管，都是因為涉及此事的是綠營「自己人」。

這也是外界反對國營事業負責人「政治酬庸」最重要的原因，這些黨政關係良好的「門神」，除了專業能力不足，更重要的是，經營策略不是以公司的利益，而是以個人和政黨的政治利益為考量，一旦出了事，「利益共同體」也會為其掩護，公司治理和全民監督全成了空話。

儘管行政院長蘇貞昌在上一波調整國營事業人事時，提出要回歸專業，破除酬庸，但事實上卻只是換上另一批關係友好的「自己人」。

蔡英文在全代會致詞強調，有些人用全面執政必定腐化寫劇本，「我們必須用行動證明，這個劇本不會成真」。但無論在競選期間還是由總統府舉辦的活動，小英也是把經費和標案給了幫推、投石、凡工等挺英的「自己人」。

這也就難怪無論國營事業還是民間企業，都要找與府院黨人士關係良好的人作「門神」，因為有了這些人，不但公司有錢賺，出了事也有人相護相挺。

國民黨周一再度爆料106年8月蘇震清偕同國營事業主管繞過外交部訪問印尼，當時外館通報國內指稱「我國營事業似乎被中間人操控」、「相關人士有其政經利益考量」，卻被以密件掩蓋。

雖然蘇震清解釋這是因為他的印尼友人來拜會立法院，希望我方組考察團才促成此行，也否認涉及私利，但印尼「友人」透過綠委，就能找來一干國營事業前往考察是事實，換作是藍委，相信不會有這種本事。

國營事業願意賣人情，當然也是希望未來有人能作「門神」。蔡政府要想不讓腐化的劇本成真，就應事先避免執政劇情朝著「門神文化」的方向去發展。