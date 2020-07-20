國民黨召開記者會公布外交電報，指控前立法院長蘇嘉全和其姪子立委蘇震清，利用國營事業赴印尼私下會晤高層，刻意繞過外交系統參與，以致有損及我國經貿談判籌碼之虞。儘管蘇震清對此事已提出澄清，但蘇嘉全貴為立法院長卻私下「微服親征」，讓駐外人員上報告指「國營事業似已被若干中間人操控」、「以遂其個別私利」，自已屬失格。尤其，蘇家叔姪雖未必圖利自己，但卻不能不知「私人」推動新南向政策，已涉及以權勢害公而可能有損國家利益。

立法委員職權在於制定法律、認可行政部門提出的重大政策和監督政策的執行，而蘇家叔姪帶著國營事業到印尼去談經貿合作，這是外交和經濟部門的執行權。因此，立法院長和委員由商人仲介安排，帶著國營事業人員與印尼高層談經貿合作，而且還刻意避開代表國家的「駐印尼台北經濟貿易代表處」，這不僅已違反立委職權的分際，也難免遭致「遂其個別私利」的合理推論。

駐印尼代表處解密的電報內容中指出，蘇家叔姪積極在印尼執行新南向政策的結果，造成「本處無從回覆印方高層詢問」。對印尼方而言，台灣來了個國會議長洽談經貿合作，而且還有國營事業人員隨行，自認為商談結果幾乎代表我國政府。但當詢問駐印尼經貿代表處相關事宜或進度時，卻讓代表處無從回覆，也給予了「印方認為我國政出多門，國內主管部會及駐外代表處不一定掌握狀況之印象」，而大為損傷我國政府與駐外單位的形象，當然也損及了國家利益。

在蘇震清透過自拍影片的說明中，強調其等赴印尼訪問過程都已公開，且為降低政治敏感而謝絕駐印尼代表處參與，乃至於認為國營事業人員隨行往返前後，經濟部事先同意和事後應了解所洽談的內容。但問題是，立法委員無權代表政府與外國政府交涉外貿事宜，而蘇嘉全竟以立法院長之尊經由商人安排前往，又讓印方認為談妥了什麼呢？尤其，駐印尼代表處電報中稱，國營企業訪印活動任由中間人安排，「相關人士有其政經利益考量」，此是否意味存在弊案的可能？

唐榮公司總經理張仲傑為蘇嘉全的外甥，不久前才遭指控該公司的採購案，有多項由其妻子和兒子開設的公司承包。而蘇貞昌三女蘇巧純的「二三設計」公司，也屢屢得到政府的標案，乃至於「幫推」、「投石」和「卡神」等綠營的公關公司，更是已拿過鉅額的政府標案。政府標案固然有評選委員，但若都請自己人評選，無非也是種新形態「黨國體制」的運作而已。

大陸在六四期間曾有「反官倒」訴求，係指控有權力的官員以較低價格買進計畫經濟下的產品後，轉手賣給自己親友開設的公司，再由其等在市場經濟上以高價賣出，以此「倒買倒賣」來賺取差額的腐敗情形。台灣版的另類「官倒」模式，則是官員把政府資源倒注在具有裙帶和朋黨關係者所開設的公司，且這已是正在上演的寫實戲碼，而非撰寫中的劇本。

（作者為世新大學兼任副教授）