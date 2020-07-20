民進黨的全代會甫落幕，總統兼黨主席蔡英文一席「全面執政必定腐化」的劇本說，似乎已經為這幾年國人不滿的民生凋敝、政客發大財的狀況描繪出一番寫照。長久以來，草莽起家的民進黨由各大山頭派系「共有、共治、共享」，啃肉不掉渣的本事一向有目共睹，最著名的代表就是陳水扁當年貪汙滿天下的「建國基金」，也強調檯面上大綠咖都有拿到。

扁朝時期，由於立院席次仍維持藍大於綠，儘管民進黨吃相難看，也仍要勉強作些遮掩或檯面下進行，但自從蔡總統全面執政以來，民進黨的新潮流、英派日益壯大，各派系分食著權位、資源，就像是進了五星級自助百匯餐廳一樣「隨你吃到飽」，其醜態伴隨失去有力的在野黨制衡，每一張啃食民脂民膏的貪婪大嘴，早就不安分的張牙舞爪。赤裸裸搞標案、國營事業輸送的離譜狀況已經完全藏不住。且不論高房價、低薪、少子化的狀況日益惡化而毫無對策，民進黨連年砸大錢還搞不定供電的風電太陽能、奇幻太空計畫、沒有發射器仍堅持採購的魚雷巨額軍購等等案例，在民進黨這幾年間執政的內外交迫，是不斷給予百姓打擊的痛苦來源。

這次的全代會中，民進黨內最會卡位的新潮流毫無意外的獨占鰲頭，10席中常委拿下3成，若再加上任何一個共謀天下的派系，新系「喊水會結凍」的臥榻之側絕不容他人酣睡。其潛藏在背後的因素，就是展望2年後「九合一選舉」時，新潮流要在全台灣各縣市布局「後蔡英文時代」的權力接班梯隊，甚至不論是副總統賴清德或是桃園市長鄭文燦出線為下一任總統候選人，新潮流的中常委布局與卡位，都已經讓青壯派上位，占了極佳的戰略政治布局地位。

以準監察院長陳菊為首的新潮流系，在明確掌握國營事業、部會首長的絕對優勢之後，加上陳菊的地位已經明朗，當然不再甘於只掌握黨內運作、地方諸侯，而是用實際行動宣告：下一任的總統、立委布局，就是新潮流說了算。

當然，其他派系為了維持量能也沒閒著，在位的英派結合不再與海派合作的國策顧問黃承國，由黃承國、屏東立委蘇震清拿下2席中常委，霎時間引發議論，屏東蘇家捲入多起貪腐醜聞不斷，執政黨的中常會有黑有金全然檯面化。蘇嘉全在蔡英文眼皮下擔任總統府祕書長，其受信任程度當然非同凡響，被踢爆與侄子蘇震清、外甥張仲傑會同中油、台糖、台鹽等國營事業赴印尼，卻刻意支開外交部自行「談生意」去了。試問：民進黨被抓包會在乎嗎？不會，他們只在乎自己吃飽了沒。

「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨行銷自己樣貌的百年話術，就像他們說陳菊是「高雄林志玲」一樣那麼有說服力。但每當夜闌人靜，攬鏡自照時，卸妝後畫皮，血盆大口咧著嘴笑的模樣，卻每每宛如直播畫面般深植民心。派系分贓的民進黨全代會，禮成。

（作者為資深媒體人）