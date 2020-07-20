媒體報導，美國安合局（DSCA）7月9日宣布將對台出售總額6.2億美元、約新台幣182億元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案；國防部與外交部特別對美方表示感謝。但其實此項重大軍購案，在消息發布前，包含國防部長、空軍司令、國防部戰略規劃司、後勤次長室等涉及軍事採購等機敏單位，皆不知情，也未曾核定此案。對於上述離譜情事，國防部亦於20日發表聲明，對於軍購建案與後勤維保程序，未來會研訂管制作法，避免類似案件發生。

自從2002年「國防二法」施行以及多次國防相關法規修改後，國防部與三軍司令部已不再是純軍事單位，而該是重視「依法行政」的現代化組織。亦即在「文人部長」領軍下，不論是各軍種司令部、高階軍事將領或承辦對美軍購案的重要軍官，應已是拋棄過去「人治色彩」濃厚的辦事習氣，並進而遵守國家法令制度，積極推動國防改革工作。但實際運作結果，並非如此，此從近年來發生的幾許重大弊端來看，國軍「不依行政程序」或「便宜心態行事」仍是台灣國防的最大致命傷。

例如2017年4月曾爆發海軍新型方陣快砲的採購案預算，尚未經立法院審議通過，軍方就急於在前一年先與美方簽署了發價書，此案件後來遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，部分國防年度預算因而在當年遭凍結；軍方亦坦承相關疏失，並對失職人員檢討過失責任。

再如，2016年7月海軍實施年度甲級測考驗收前，當時一位飛彈士官竟誤射雄風三型飛彈，造成我國籍漁船「翔利昇號」人員傷亡。國防部事後調查發現，此案件除了「領導幹部督導不周」及「武器裝備控管不當」因素外，其中「人員未遵法令規定而作業」是導致飛彈誤射的主要原因。

上述兩重大軍事弊端，早就凸顯並說明了我國軍中人員的法治觀念極為薄弱，甚至到今天2020年為止，依法行政的理念仍未能有效落實。

我國國防預算每年編列有3000多億元，主要分為「人員維持、作業維持、軍事投資」三大項目；上述每一項目的預算編列，都應有嚴謹的編列規定，且必須受到相關單位的督導與管控。但從此次愛國者三型飛彈延壽案，藉「作業維持費」預算偷渡，即本案在事前完全未經內部軍購案的嚴密審核機制，包括空軍司令、國防部長等人皆未簽名核定，甚至連負責對美重大軍備採購案的「戰略規劃司」都不知情，此都顯示出國防部的「軍令」與「軍政」部門的橫向連繫，出了嚴重問題。

台灣長年向美方購買防衛性武器，向來係依照《台灣關係法》的規範實施。但不論購買的軍備數量多寡，金額大小，每一項軍購案成立，國防部都應遵守國家法令而行，才是對國人負責的行為。換言之，如果依法行政或法治觀念無法在國軍中落實，或我國高階軍官「便宜行事」的普遍心態仍然存在，上行下效結果，研判未來在軍中類似此次「美方發布軍購案後，台灣只有硬吞」的情事仍會發生，而嚴重者如國防部「侵犯國會權力」的情事也不會終結。

（作者為前國防部戰略規畫司簡任副處長、大學兼任教授）