高雄市長補選在即，選舉要熱不熱，其實不管結果如何，就大環境而言，高雄已失去歷史契機，註定重返沒落之路。上月我回高雄洽事，順便去旗津和駁二藝術特區，商街空盪冷清，疫情仍未解除，本不奇怪，不過我去查詢，證實幾十間倉庫只有三個展覽，平日大多沒租出去，幾乎是小空城。

韓國瑜一年多前當選高雄市長，儘管最近被罷免，但仍可總結認識。前年高雄市長選舉前，高雄受困於經濟不振，人口外移，韓國瑜以當地青年「北漂心聲」，以及各種振興方案打動人心，並因此當選。當選後，大陸觀光客和全台韓粉紛赴高雄消費，韓市長也去大陸、星、馬等推銷產品，熱鬧無比，人心滿懷希望。儘管韓市長在支持者強烈期盼下，接著去選總統，受到批評，但那並非高雄命運的轉折點。真正關鍵是香港「反送中」造成兩岸大環境巨變。台灣人心恐懼內縮，蔡總統趁機緊抓各級權力，贏得連任，也中斷了高雄重振的契機。

日據時代，高雄依靠港口貿易和材料工業興起。光復後30年間，加上重工業、拆船、製造、加工、船運、商業等，經濟騰飛。原本人口集中在鹽埕區，周邊鼓山、前金、苓雅就可見稻田，不過民國60年後大量外地人到高雄工作，人口激增，到處大興土木。我童年到青少年時期，鹽埕埔假日車水馬龍，東南、西北戲院和藍寶石大歌廳外都是人潮。再過十年，連原本是偏郊的三民和前鎮都蓋起商場、戲院和公寓。儘管如此，民國90年左右，高雄逐漸失去經濟引擎。重工業移出、加工區沒落、船運走下坡，大量工作沒了，消費緊縮，年輕人只能離開。

民進黨執政後，大量舉債投入高雄的基礎建設上，港口周邊改建和美化，保留舊建築、鐵道，鋪上綠地，設置文創園區，蓋大型現代文化和音樂中心，高雄變得比較漂亮了，但缺乏經濟引擎，仍然擋不住沒落的趨勢。新規劃本意是讓高雄像橫濱、神戶，甚至廈門那樣，變成旅遊文化港都，但前者都有龐大的人口腹地作為客源，但台灣沒有，只能靠境外旅客。只有兩岸和解和平，龐大的大陸和國際旅客造訪，帶動商旅消費，高雄才能成為另一個神戶。馬政府時代，兩岸往來熱絡，高雄消費和房地產熱絡，有望再起。2016年蔡政府上臺，兩岸惡化，高雄經濟如自由落體，快速蕭條，這是韓國瑜在高雄崛起大背景。如果他當選總統，不只高雄，整個台灣都可再次騰飛。然而，國運非此，蔡總統連任就職不過兩個月，台灣陷在戰爭的陰影下，大門深鎖，有利於蔡政府進一步嚴控內部，但賠上整個台灣的發展，高雄更難以倖免。此時大局如此，無論誰當上市長，高雄都已走回沒落老路，而且會更蕭條淒慘。

就像上月我到駁二、西子灣和旗津所見所感，商家和餐廳遊人稀少，很多都提前關門。風景雖然優美，但毫無人氣。這座我情感上視為家鄉的工商業城巿，現在差不多已經變成鄉下了。再這樣下去，遲早變成電影《神隱少女》中的荒涼城鎮了。

（作者為資深媒體人）