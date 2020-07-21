摘錄幾次掌聲如下：

第一次掌聲：

孫君著鮮白之衣，數人導之，拾級而上，滿場拍掌迎之。

第二次掌聲：

孫君以靄然可親之色，颯爽不群之姿，從人群中出現於演台上，拍掌聲又起。

第三次掌聲（開始演說）：

鄙人（孫自稱）往年提倡民族主義，應而和之者，特會黨耳，至於中流社會以上之人，實為寥寥。乃曾幾何時，思想進步，民族主義，大有一日千里之勢，……此誠足為我國賀也！顧諸君之來日本也，在吸取其文明也。然而日本之文明，非其所固有者，前則取之於中國，後則師資於泰西。若中國以其固有之文明，轉而用之，突駕日本，無可疑也。（拍手）

第四到六次掌聲（略）

第七次掌聲：

有謂中國今日無一不在幼稚時代，殊難望其速效。此甚不然：各國發明機器者，皆積數十百年，始能成一物。仿而造之者，歲月之功已足。中國之情況，亦猶是耳。（拍手）

第八次、第十次掌聲（略）。

第九次掌聲：

且夫菲律賓之人，土番也，而能拒西班牙、美利堅二大國，以謀獨立，而建共和。北美之黑人，前此皆蠢如鹿豕，今皆得為自由民。言中國不可共和，是誣中國人曾菲律賓人、北美黑奴之不若也，烏乎可！（拍手）

樂觀奮鬥 百折不撓

陳天華記錄孫中山演說畢，更發揮其感想曰：孫君所言，驟聽似為人人能言者，特人言之而不行，孫君則行之而後言，此其所以異也。況孫君於十餘年之前，民智蒙昧之世，已能見及此而實行之，得不謂為世間之豪傑乎？夫豪傑之見地，亦惟先於常人一著耳。

博辨詳明，使人澈悟。 是孫中山演說成功之處。此固賴於博學多聞之素養，亦是得之自我的練習。據其自述：「予少時研究演說學，對鏡練習，至無缺點為止」。又云：「予少時在美聆聽名人演說，於某人獨到之處，簡練而揣摩之，積久自然成為予一人之演說」。乃立練習演說三訣：（1）練姿勢：登上演說台，風度姿態，須使全場有穆肅起敬之心。（2）練語氣：演說如作文然，以氣為主，氣貫則言之長短，聲之高下皆宜。（3）籠罩全局：凡大演說會，有贊成，必有反對。登台眼觀四座，在座有何黨何派人，然後發言，不至離題。必使贊成者，理解清晰，異常欣慰；反對者，理由折服，亦暗中點頭；中立者，喜其姿態言語，易為左袒，萬不可作生氣語，盛氣凌人。

孫中山致力革命，屢經挫折，終不氣餒，而能樂觀奮鬥，百折不撓者，是他基於不斷進化的信念，對革命前景，持以樂觀的看法。據胡漢民之觀察與了解：

余（胡）從先生（稱孫中山）久，每遇失敗或至拂意之事，為他人所難堪者，先生常處之泰然，其視革命為當然不斷之進化；且時綜其全體以為衡量，故以為祇有成功，而無所謂失敗。其樂觀由深切之認識而來。

更能自強不息，無時不立於群眾之先頭，而為之領導者。而其沉毅果決，百折不撓之勇氣，亦為其固有。

孫中山自述：在革命早期，「雖身當百難之衝，為舉世所非笑唾罵，一敗再敗，而猶冒險猛進者，仍未敢望革命排滿事業能及吾身而成者也。其所以百折不回者，不過欲有以振起既死之人心，昭蘇將盡之國魂，期有繼我而起者成之耳。及乙巳（一九○五）之秋，集合全國之英俊而成立革命同盟會於東京之日，吾始信革命大業可及身而成矣」。於是藉南洋地區為後方，以全球華僑為後援，自一九○七年到一九一一年四年之間，以屢仆屢起之精神，發動八次起義。一九一一年「三二九」黃花岡之役，更是驚天地而泣鬼神，不半年而武昌大革命以成。在八次起義的過程中，孫中山樂觀奮鬥，百折不撓的領導風格，至關重要。故能有「革命黨人以一往直前之氣，忘身殉國；其慷慨助餉，多為華僑；熱心宣傳，多為學界；衝鋒破敵，則在軍隊與會黨，踔厲奮發，各盡所能，有此成功，非偶然也」。

分頭募款 多有樂從

孫中山樂觀奮鬥，百折不撓之作風，以一九一○年二月廣州新軍之役失敗後，黨人之懈氣與孫中山之打氣為例。這年七月，孫中山由美國經日本來到檳榔嶼，約同志黃興、胡漢民、趙聲等重要幹部來會，商討新軍失敗後捲土重來之計。而「各同志以新敗之餘，破壞最精銳之機關，失卻最利便之地盤，加之新軍同志亡命南來者實繁有徒，招待安插，為力已窮，而吾人住食行動之資，將虞不繼，舉目前途，眾有憂色。詢及將來計畫，莫不唏噓太息，相視無言」。孫中山慰之曰：「一敗何足餒，吾曩之失敗，幾為舉世所棄，比之今日，其困難實百倍。今日吾輩雖窮，而革命之風潮已盛，華僑之思想已開，從此而後，祇慮吾人之無計畫無勇氣耳。如果眾志不衰，而財用一層予當力任設法。」經過再三勸勉，大家同意重整旗鼓。於是分頭募款，多有樂從，乃有「三二九」之舉。

滿清推翻，民國建立，並不表示革命事業的結束。軍閥專橫，列強侵略，孫中山的革命事業，仍是不斷遭遇挫折。其間最大的挫折，一是一九一三年二次革命的失敗；一是一九二二年陳炯明之變。孫中山仍不氣餒，老而彌堅，勇往邁進。關於二次革命方面，《中華革命黨成立宣言》有云：

二次革命，不幸精神潰散，相繼敗走，扶桑三島，遂為亡命客集中之地點。談及將來之事業，意見紛歧，或緘口不談革命，或期革命十年。種種灰心，互相詬誶。二十年來之革命精神與革命團體，幾於一蹶不振。言之不勝慨嘆！ （待續）