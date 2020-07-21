無色覺醒》王丰：中華民族富強世紀！開啟於大航海時代！(圖/中新社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第678集播出，由歷史作家王丰先生主講，綜合評論理性分析：「中華民族富強世紀！開啟於大航海時代！」

中國古代的大航海時代，其實比西方的大航海時代至少早了一千年。早在盛唐之前（公元618年）也就是距今一千四百多年前，當時的海船早已經到達非洲，遠到波斯灣紅海。如果追朔中國古代航海到五大洲四大洋的經略冒險海上之旅，甚至可以追朔到西漢時期，也就是距今二千二百多年。

中國古代啟於航海，並非單純只為探險，而是為了通商交易累積財富。這也就是海上絲綢之路的由來。要把當時的中華民族特色產品，絲綢、瓷器、茶葉以及各種中原生產的南北貨，遠送到世界各角落經商致富。

據古代經濟學家的研究推估，當時中國漢代的經濟實力傲視全球，古代的GDP佔全球的26%，與羅馬帝國稱霸一方。唐朝的GDP更超過世界一半，達到全球58%的高佔比，同時期東羅馬帝國止有9%，第三名阿拉伯帝國為7%。宋朝更把中國的經濟實力往上推一個台階，達到全球佔比60%GDP的最高階段。

中國古代的經濟榮景，一直持續到明朝末年，GDP都還占全世界55%~45%之間的高水平。直到清朝中葉，才因為西方近代才因為資本主義興盛及列強擠壓壓迫之下，中國近代才漸趨衰敗。換言之，在漫長的中國古代歷史進程中，其綜合國力在世界競比，至少領先過長達二千年餘。

而當今的現代中國大陸，肩負中華民族偉大復興重責大任，欲重登世界列強巔峰地位。應是如何實現？先決條件：避免戰爭、和平優先。

維持和平穩定的局勢發展條件，盡量避免在中國大陸本土發生戰爭。美國要打仗，就讓美國自己去打。但即便迫不得以要捲入國際戰事，也要像美國優先戰略，不在本土打的代理人戰爭。總而言之，避免大國戰爭衝突，確保亞太區域及國家和平發展為上策。

昔鄧小平不稱霸的主張要一再宣揚，天天掛在嘴上，中國大陸不稱霸，韜光養晦的說法，非常有其智慧道理。財不露白低調行事，不論人民及官員切勿擺闊豪奢行為。人民和政府，韜光養晦，埋頭奮鬥，上下一心，力爭上游。

換言之，中國未必要跟美國比賽誰的航母多、誰的戰機多、誰的衛星多。反而是要在綜合國力及GDP方面超越美國，繼續以團結國家力量，凝聚全國人才能量，致力技術提升整合資本。以增加國家經濟實力累積能量，那就會是實踐中華民族偉大復興之時。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！