好朋友若莓是土生土長的宜蘭人。大二那年，我因病休學，她一個人背著行李飛到廣東，來我家中探望。她難得來一次，而我卻沒能帶她四處轉轉，還說：「沒事啊，我這次來大陸不是為了玩，就是來陪你的啊。」

她只是耐心地待在我身邊，為我拉開房間的窗簾，讓陽光透進來；在我睡著的時候，陪我的家人談心，給予他們鼓勵和信心。

若莓回台北的前一天晚上，我們熄了燈，躺在床上，我問她：「你以後會不會帶我回你宜蘭的家？我也想認識你的家人，看看你長大的地方。」她在黑暗中轉頭看向我，言語堅定，「會啊。等你回台灣！」

一年後我復學回台，我見到她的第一句就是：「我回來啦！你啥時候帶我回宜蘭？」和她成為室友後，更是每天都要問：「那你啥時候帶我回宜蘭！」她都只說：「不要急不要急，我自有安排。」

某天我放學回家，若莓突然對我說「誒，廖海珊，雙十連假你要不要跟我回宜蘭」時，我就像動畫片裡的卡通人物，背後突然長出兩瓣小翅膀，搧啊搧地，心情也跟著飛到了天上！

久未成行的背後

出發前的一整個禮拜，我開心得表情都不受控，嘴角動不動就往上揚。連假前的晚上，我們把機車停在板橋車站，若莓把取好的車票給我，當時的我完全沒有想到接下來的三天我會過得如此滋潤，吃飽穿暖，行程也被安排得滿滿檔檔的。

我也是後來才明白若莓為什麼拖了這麼久才帶我回宜蘭。因為若莓成年了，又是家中長姐，對現在的她來說，「帶朋友回家」便不再像我們小時候，放學了邀小朋友「走！去我家玩」那般隨意，尤其是對我這種「遠道而來」的大陸朋友。

提前知會家人「我這禮拜帶朋友回家方便嗎？」與他們溝通並獲得同意，看似無所謂的「程序正義」，實則是對於「帶我回宜蘭」一事的重視。

若莓這麼做，除了讓我感覺到若莓作為台灣人的「待客之道」外，還讓我看到了若莓對於每一位家人的尊重和體貼。

宜蘭金城武

回鄉的車上，若莓就跟我打好招呼，「你等一下可以誇我爸帥，他一定很開心！」我說好勒，包在我身上！連假回鄉難免塞車，但叔叔依然提前到了車站。

馬路對面停著一輛小麵包車，我匆匆忙忙衝過去，一把拉開車門，昏黃的街燈加近視散光的雙眼，我根本看不清叔叔的「尊容」，但沒關係，這不影響我發揮花式拍馬屁的功力，想罷便張口就來：

「叔叔你好！哇哦，你真的跟若莓講得一樣誒，N刀（英俊）瀟灑，真不愧是宜蘭金城武，就是帥！」經我這麼一誇，叔叔忍不住照照後視鏡，而若莓在一旁笑到扶著門把手……

若莓家就在公路旁，但晚上一點兒也不吵，宜蘭的夜晚很安靜，公路四四方方的，車子轉上幾個九十度彎就到家了。

若莓媽媽在客廳等我們，廚房飄出香味，是熱乎乎的海帶米豆腐清鍋，是阿姨準備的，我把大大的碗裝得滿滿的，以表示對阿姨的感謝。叔叔坐在沙發上看電視，我就著三大碗火鍋料，陪他嘮了會兒嗑，才上樓睡覺。

溫馨家庭日常

宜蘭是個神奇的地方，一到那兒，人整個懶了下來，最明顯的就是舌頭，連咬字都格外慵懶含糊──「宜蘭腔」又是台灣腔的一個特別分支，可遇不可求，模仿不來，但在宜蘭生活幾天，就能達到那個「連咬字都變得慵懶含糊」的自然狀態。

第二天一早，陽光把房間照亮，我揉著眼睛穿過客廳，站在大街前，來往的行人和車輛不多，一個紅燈的時間也只能攔住兩三行的車。

藍天一碧如洗，遠處是連綿的山，我喜歡宜蘭，因為在任何一個路口，放眼望去都能找到山，而與農田相間、反射著天地與蒼翠群山的池塘，則是宜蘭視野開闊的祕密。

阿姨在廚房準備飯食，蝦仁玉米煎蛋和清炒高麗菜，高麗菜裡添幾顆胡蘿蔔粒，色彩清新，像玉石裡嵌紅瑪瑙。燃氣灶上是一鍋濃醇老火湯，揭開能看到香菇和陰冬瓜在水汽上翻滾，鍋沿飄著一層金色的油。

盥洗盆前，若莓拿起小刀準備削昨日於合歡山公路旁買的小農「蜜蘋果」。估計是怕她削去半個果子，阿姨瞅一眼，便把蘋果從若莓手中拿去，嫻熟地轉下一圈圈輕盈的果皮。

從冰箱的內容就能看出這個家的幸福指數，冰箱裡花綠的瓶罐擺得滿滿當當，是煲湯的中藥材原料、幾盒生雞蛋、青梅罐頭、酸奶和需保鮮的蔬果：「這冰箱好有家的感覺哦！」

若莓應聲說，「每一個來我家的人都這麼說誒。」

廚房同樣充滿生活氣息，東西雖多，卻沒有一點灰塵和油膩，被阿姨保持得清爽乾淨，這點和我家很像，我媽媽也喜歡把家裡打掃乾淨整潔，若莓來我家的時候就說過，「你的媽媽很愛乾淨！」

長姐的照顧

阿姨摸了一下若莓洗好的碗，「吼怎麼那麼油」，說罷便撈起來重洗，哈，原來每對母女都是這樣的呀！我學著阿姨的話說「怎麼那麼油」，惹得若莓用手肘子把我頂開。

吃飽飯，更睡了飽飽的午覺。而若莓和二弟、二弟的朋友三人，在電腦前忙碌了一下午，若莓在指導妹妹的申請書，幫她修改word文檔的格式和排版。（廖小花／世新大學陸生）